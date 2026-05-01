Một phụ nữ dàn cảnh cướp giật hơn 300 tờ vé số 01/05/2026 22:42

(PLO)- Công an xã Bình Lợi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ người phụ nữ dàn cảnh cướp giật hơn 300 tờ vé số của người đi bán dạo.

Ngày 1-5, Công an xã Bình Lợi, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Thái Thị Đèo (46 tuổi, quê Tây Ninh) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an nhanh chóng xác định bà Đèo là nghi phạm cướp giật vé số. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ 30 ngày 30-4, bà Đèo chạy xe máy Honda Vision màu trắng biển số 63AN-241xx từ hướng xã Mỹ Hạnh (Long An) về khu vực Cầu Đôi tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Khi đến đường Kênh A (hướng về đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi), bà Đèo thấy chị NTBB đang đạp xe bán vé số dạo nên bám theo. Đến trước nhà số 519 Lê Đình Chi (xã Bình Lợi), người này gọi chị B dừng lại để mua vé số.

Bà Đèo cùng số tang vật. Ảnh: CA

Tại đây, Đèo đưa 3 tờ vé số nhờ chị B dò giúp nhằm đánh lạc hướng. Khi chị B lấy xấp vé số 452 tờ trong túi xách ra, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Đèo giật lấy xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Tân Vĩnh Lộc.

Trên đường tẩu thoát, Đèo dừng kiểm tra thấy đã cướp giật được 352 tờ vé số. Sau đó, đối tượng chạy qua nhiều tuyến đường bán lại số vé số vừa cướp được lấy số tiền hơn 2,7 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Lợi phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đèo tại một nhà trọ thuộc xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 77 tờ vé số đối tượng chưa kịp tiêu thụ cùng hơn 1 triệu đồng tiền mặt và phương tiện gây án. Bước đầu, Đèo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.