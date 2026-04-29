Công an phường Đông Hưng Thuận ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè 29/04/2026 17:31

(PLO)- Nhằm bảo đảm trật tự đô thị dịp Lễ 30-4, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã xử phạt 12 trường hợp lấn chiếm vỉa hè với số tiền 30 triệu đồng.

Ngày 29-4, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại các điểm nóng. Ảnh: N.TÂN

Lực lượng chức năng đã tập trung xử lý hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đặt bảng quảng cáo gây cản trở giao thông tại các điểm nóng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 12 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 biển hiệu, hai dù với tổng mức phạt 30 triệu đồng.

Nhiều biển hiệu đặt sai quy định trên vỉa hè bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ. Ảnh: N.TÂN

Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CATP ngày 8-1-2026 của Công an TP.HCM về mở cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự đô thị năm 2026.

Song song với việc xử lý các vi phạm, Công an phường Đông Hưng Thuận cũng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định khi buôn bán. Ảnh: N.TÂN

Đồng thời, đây cũng là đợt ra quân nhằm bảo đảm trật tự công cộng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong dịp Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: N.TÂN

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - UBND phường, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân về vệ sinh môi trường, kinh doanh đúng nơi quy định có chuyển biến rõ rệt.

Việc xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị dịp lễ 30-4. Ảnh: N.TÂN

Tuy nhiên, tình hình trật tự công cộng vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp tại một số khu vực. Tình trạng lấn chiếm lòng đường để họp chợ tự phát, buôn bán hàng rong, để xe không đúng quy định hoặc lắp đặt mái che gây cản trở giao thông vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, các vi phạm về tiếng ồn, treo biển quảng cáo sai quy định cũng ảnh hưởng đến mỹ quan và đời sống người dân.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý liên tục để duy trì trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.