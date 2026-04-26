Nhóm thanh thiếu niên trộm 2 xe máy do chủ để quên chìa khóa 26/04/2026 15:18

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên tại TP.HCM đã bị công an mời làm việc vì liên tiếp thực hiện hai vụ trộm xe máy khi thấy chủ xe quên rút chìa khóa.

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết Công an phường Tam Long đang lập hồ sơ, làm rõ hai vụ trộm xe máy liên tiếp xảy ra trên địa bàn khu phố Tây Hòa Long và Phước Hữu.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 25-4, tại cửa hàng bỉm sữa Donal Kid (khu phố Tây Hòa Long), Nguyễn Ngọc P (16 tuổi) và Phạm Hoàng D (14 tuổi) phát hiện chiếc xe Yamaha Exciter biển số 77K1–256xx của anh NTT đang dựng trước cửa. Do chủ xe sơ hở để quên chìa khóa trên xe, hai người này đã nhanh chóng lấy trộm rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 11 giờ 15 phút, sau khi thực hiện trót lọt vụ thứ nhất, P và D tụ tập cùng Trần Quốc K, Trần Chí N và Vương Hữu K tại khu vực ruộng lúa thuộc khu phố Phước Hữu.

Công an mời làm việc, lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên trộm xe máy. Ảnh: CA

Tại đây, nhóm này tiếp tục phát hiện chiếc xe Yamaha Taurus biển số 72D1–089xx của ông LVH đang dựng bên lề đường, trên xe vẫn cắm sẵn chìa khóa. Ngay lập tức, Trần Quốc K đã tiếp cận nổ máy, cùng đồng bọn mang tài sản đi tiêu thụ.

Đáng chú ý, chiếc xe máy có giá trị đã bị nhóm thiếu niên này mang đến một tiệm sửa xe bán với giá chỉ 700.000 đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, các cá nhân thực hiện hành vi trộm xe máy lần này đều ở độ tuổi còn rất trẻ (từ 14 đến 17 tuổi) nhưng thủ đoạn rất liều lĩnh.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc một phần đến từ sự chủ quan của người dân khi rời xe nhưng không rút chìa khóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm thực hiện hành vi.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không để chìa khóa trên xe dù chỉ rời đi trong vài giây. Tài sản cần được gửi vào bãi hoặc để ở nơi dễ quan sát khi đi mua sắm, làm việc.

Đồng thời, phụ huynh cần quản lý chặt chẽ thời gian và các mối quan hệ bạn bè của con em. Khi thấy trẻ có biểu hiện bất thường như đi chơi đêm, có tiền tiêu xài không rõ nguồn gốc hoặc tụ tập bạn bè lêu lổng, gia đình cần có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để tránh các em sa chân vào con đường lầm lỗi.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.