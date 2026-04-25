Thanh niên bị bắt sau 10 giờ lẻn vào nhà dân trộm vàng 25/04/2026 19:11

(PLO)- Chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an xã Bình Mỹ , TP.HCM đã bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi dây chuyền và lắc tay vàng trị giá 78 triệu đồng trả lại cho người dân.

Ngày 25-4, Công an xã Bình Mỹ, TP.HCM cho biết vừa bàn giao tài sản cho chị Phạm Thị Khánh Ly (31 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ) và nhận được thư cảm ơn từ chị về tinh thần trách nhiệm của lực lượng cơ sở.

Công an nhanh chóng xác định được thủ phạm của vụ trộm nên bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 23-4, chị Ly trình báo bị người lạ đột nhập vào nhà lấy trộm một dây chuyền vàng và một lắc tay vàng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 78 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát các diện nghi vấn trên địa bàn.

Chị Ly đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Bình Mỹ. Ảnh: CA

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, chỉ sau 10 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định người gây án là Nguyễn Hữu Nghĩa (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Công an xã đã thu hồi toàn bộ tang vật và thực hiện các thủ tục để trao trả cho người bị hại.

Nhận lại tài sản trong thời gian ngắn, chị Ly đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Bình Mỹ. Trong thư, chị bày tỏ sự xúc động: "Tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ của Công an xã Bình Mỹ đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc sự gần gũi, tận tâm của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của người dân".

Theo Công an xã Bình Mỹ, việc nhanh chóng điều tra, khám phá vụ việc và trao trả tài sản không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ gắn với phong trào "Ba Nhất" của cán bộ Công an xã Bình Mỹ.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân để phòng ngừa các hành vi trộm cắp tài sản.