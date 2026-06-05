Khởi tố giám đốc và chủ sở hữu công ty vì buôn bán khóa, phụ kiện cửa giả nhãn hiệu lớn 05/06/2026 15:57

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố hai bị can là giám đốc và chủ sở hữu một công ty trên địa bàn vì buôn bán hàng giả.

Ngày 5-6, thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) và Trương Nam Nguyên (37 tuổi, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo đó, bị can Trương Nam Nguyên bị điều tra tội buôn bán hàng giả. Bị can Nguyễn Vũ Anh Tuấn bị điều tra các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, ông Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Còn ông Nguyên là Giám đốc kinh doanh của công ty trên.

Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng.

Qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của công ty trên. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỉ đồng.

Ngoài ra, công an còn phát hiện công ty trên đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, công an xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỉ đồng, gây thiệt hại tiền thuế đối với ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng.