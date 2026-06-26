Phát hiện bộ xương người trong bụi rậm ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM 26/06/2026 05:15

(PLO)- Người dân phát hiện bộ xương người trong bụi rậm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, gần hiện trường có một xe máy cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ phát hiện một bộ xương người trong khu vực bụi rậm thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa.

Phát hiện bộ xương người trong bụi rậm cạnh xe máy ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 25-6, người dân đi qua khu vực ven đường Thomas Edison thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM thì thấy một xe máy màu đen mang biển số 67K1-622… nằm trong đám cỏ rậm ven đường.

Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra khu vực xung quanh và phát hiện một bộ xương người nằm cách chiếc xe máy không xa nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận tại hiện trường, trên xe máy vẫn còn treo nón bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân, thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại phần xương.

Hiện, danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được Công an TP.HCM xác minh, điều tra làm rõ.