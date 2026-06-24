Cục CSGT phối hợp Công an TP Đồng Nai mật phục bắt 3 ghe hút cát lậu 24/06/2026 21:39

(PLO)- Công an bắt quả tang ba ghe cùng nhiều người khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai.

Ngày 24-6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, chủ trì phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) bắt quả tang nhiều người khai thác cát lậu trên tuyến sông Đồng Nai.

Sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã triển khai “mật phục” phát hiện 3 tàu sắt không có số hiệu, không xuất trình được giấy tờ phương tiện, đang có dấu hiệu bơm hút và vận chuyển cát đoạn giáp ranh giữa xã Đắk Lua (TP Đồng Nai) và xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng).

3 tàu hút cát lậu cập bến để bơm cát từ phương tiện lên bãi tập kết mang đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Tại hiện trường, có tám người đang làm việc trên ba phương tiện. Trong đó, hai ghe bơm hút cát từ lòng sông; tàu còn lại vận chuyển cát về bãi tập kết.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện và những người liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.