Đại úy Công an xã hy sinh khi truy bắt cát tặc ở Khánh Hòa 21/03/2026 11:14

(PLO)- Đại úy Công an xã Diên Lâm đang truy quét cát tặc trên sông Cái, tỉnh Khánh Hòa thì chẳng may bị đuối nước, hy sinh.

Ngày 21-3, ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi), Công an xã Diên Lâm. Đại úy Hải hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy quét cát tặc.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể Đại úy Hải vào bờ. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 21-3, tổ tuần tra Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải thực hiện tuần tra. Tổ công tác xử lý khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái, khu vực thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện một bè tự chế đang hoạt động dưới lòng sông Cái. Khi thấy lực lượng Công an, những người trên bè đã bơi ra giữa dòng.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải bơi theo nhằm giữ phương tiện thì bị đuối nước.

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường tìm kiếm.

Đến sáng 21-3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể của Đại úy Nguyễn Xuân Hải trên sông Cái.