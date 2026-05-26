Công an đang làm rõ ai đã chỉ đạo nghi phạm người Samoa nổ súng bắn 2 người ở TP.HCM 26/05/2026 12:33

(PLO)- Hai nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ nổ súng khiến một người chết, một người bị thương tại phường Bến Thành ban đầu khai thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của một người ở nước ngoài.

Sáng 26-5, Công an TP.HCM vừa phát thông cáo báo chí thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trước nhà hàng hải sản Cee’f (số 70 Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM) vào tối 21-5-2026, khiến hai công dân quốc tịch Úc thương vong.

Nhập cảnh, theo dõi mục tiêu từ trước

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 10 phút ngày 21-5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về vụ nổ súng do hai nghi phạm người nước ngoài thực hiện. Tại hiện trường, Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn hai phát đạn, tử vong tại chỗ; Sauni Sam (27 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn một phát đạn, bị thương nặng và đang được điều trị tích cực.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo, cung cấp thông tin. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tướng Mai Hoàng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, cấp cứu nạn nhân, đồng thời triển khai truy xét nóng các nghi phạm.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin về vụ án.

Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, trong đó có Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, kết hợp dữ liệu trinh sát với hệ thống bản đồ số tại trung tâm thông tin chỉ huy để dựng lại hành trình di chuyển, truy vết đường tẩu thoát của các đối tượng.

Hai nghi phạm nhanh chóng bị Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định là Vaa Vaa và Tafia Steve. Ảnh: CATP

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, cơ quan điều tra xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (27 tuổi, quốc tịch Samoa) là người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (23 tuổi, quốc tịch Samoa) là đồng phạm hỗ trợ thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy vụ án có tính chất được chuẩn bị từ trước, có phân công vai trò giữa các đối tượng và đặc biệt có dấu hiệu chỉ đạo từ một người ở nước ngoài.

Hình ảnh Vaa Vaa bịt kín mặt, dùng súng tấn công các nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo lời khai ban đầu, ngày 14-5, hai nghi phạm nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi có mặt tại TP.HCM, các đối tượng bắt đầu theo dõi quy luật sinh hoạt của hai nạn nhân, xác định thời điểm tiếp cận và lựa chọn địa điểm gây án.

Cơ quan điều tra nhận định đây không phải hành vi bộc phát mà có dấu hiệu chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc nhập cảnh, tiếp cận mục tiêu, theo dõi di biến động cho đến lựa chọn thời điểm ra tay vào tối 21-5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa ăn tại nhà hàng trên đường Trương Định.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, lấy lời khai Vaa Vaa. Ảnh: CATP

Sau khi gây án bằng ba phát súng, hai nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều địa bàn, tìm cách cắt dấu vết nhằm tẩu thoát khỏi TP.HCM. Hướng di chuyển sau đó được xác định là về khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, quá trình bỏ trốn cho thấy các nghi phạm có sự tính toán, thay đổi phương tiện di chuyển liên tục nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời có dấu hiệu được hỗ trợ về thông tin để né tránh lực lượng truy bắt.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM lấy lời khai Tafia Steve (Quốc tịch Samoa) Ảnh: CATP

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan, lực lượng truy bắt gồm khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ đã triển khai nhiều mũi công tác, khép kín địa bàn, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, phối hợp lực lượng chức năng tại khu vực biên giới để chặn đường tẩu thoát của các đối tượng.

1.000 cán bộ chiến sĩ được huy động bắt giữ nghi phạm sau 72 giờ

Sau chưa đầy 72 giờ kể từ thời điểm gây án, hai nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia. Quá trình truy bắt được thực hiện an toàn, không để xảy ra chống trả, sau đó lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tafia Steve. Ảnh: CATP

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, cả hai khai thực hiện vụ nổ súng theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài, đồng thời được hướng dẫn về mục tiêu và thời điểm ra tay.

Theo lời khai ban đầu, việc điều hành, chỉ đạo từ xa thể hiện dấu hiệu của một đường dây tội phạm có tổ chức, không loại trừ khả năng liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ vai trò của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài cũng như cơ chế liên lạc, điều phối giữa các mắt xích trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vaa Vaa. Ảnh: CATP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi giết người.

Cùng với đó, mở rộng điều tra đối với một số cá nhân liên quan, trong đó có Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và các trường hợp có dấu hiệu giúp sức, không tố giác tội phạm, hỗ trợ quá trình lẩn trốn của các nghi phạm.

Lực lượng chức năng áp giải Vaa Vaa về trụ sở Công an TP.HCM. Ảnh: CATP

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây chỉ đạo từ nước ngoài, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.