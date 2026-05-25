Công an bắt giữ 2 thanh niên dùng đèn pin vô hiệu hóa camera để trộm két sắt

Ngày 25-5, Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn.
Phá cửa tiệm nối mi, khiêng két sắt chứa vàng
Trước đó, rạng sáng 23-5, một vụ đột nhập trộm cắp tài sản đã xảy ra tại tiệm nối mi của chị NLTN (26 tuổi, ngụ ấp 37, xã Vĩnh Lộc).
Khoảng 1 giờ sáng, hai thanh niên đi xe máy đến trước nhà chị N. Một người đứng ngoài cảnh giới, dùng đèn pin chiếu thẳng vào camera để gây chói, người còn lại dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào bên trong.
Tại đây, người này đã lấy đi một két sắt chứa vàng cùng một số tiền mặt. Đây là tài sản tích góp nhiều năm của bị hại. Thời điểm xảy ra sự việc, chị N không có mặt tại nhà. Do hoảng loạn, đến 8 giờ 30 cùng ngày chị mới đến cơ quan công an trình báo.
Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Lộc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM và Công an xã Đông Thạnh tổ chức truy xét.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thạch (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) và Dương Thiện Minh (21 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) khi cả hai đang tìm cách ẩn náu.
Tại cơ quan công an, Thạch và Minh thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại ấp 37 và khai thêm một vụ trộm khác tại xã Đông Thạnh. Cả hai cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm.
Bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại sau 2 giờ gây án
Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 20 ngày 24-5, chị VTKT (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đang dừng xe nghe điện thoại tại hẻm 208, ấp 22, xã Vĩnh Lộc thì bị một người đi xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.
Chỉ sau hai giờ truy xét, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Phòng PC02 đã xác định và bắt giữ người gây án là Nguyễn Ngọc Hân (36 tuổi, ngụ phường Tân Phú). Tại cơ quan công an, Hân đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hân theo quy định.
Đại diện Công an xã Vĩnh Lộc cho biết, đơn vị đang tăng cường tuần tra kiểm soát, rà soát các điểm phức tạp về an ninh trật tự và chủ động nắm tình hình từ cơ sở để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quyết tâm xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030
Cao điểm 45 ngày đêm từ giữa tháng 5-2026 được xem là “cú đấm thép” của Công an TP.HCM trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, đợt ra quân này không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Toàn lực lượng tập trung tổng rà soát hệ thống dữ liệu dân cư, kết hợp với công tác nắm tình hình thực tế để “làm sạch” từng khu phố, tổ dân phố.
Đặc biệt, công tác quản lý cư trú và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện được siết chặt nhằm bóc gỡ các đường dây mua bán trái phép chất ma túy núp bóng. Việc chuyển hóa các địa bàn trọng điểm được thực hiện quyết liệt theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an về công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.
Người dân có thể tích cực tham gia bằng cách tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID hoặc đường dây nóng của công an các phường, xã. Kết quả của đợt cao điểm này sẽ là tiền đề vững chắc để TP.HCM duy trì an ninh trật tự bền vững, hướng đến một đô thị an toàn, văn minh và không ma túy.