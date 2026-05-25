Công an bắt giữ 2 thanh niên dùng đèn pin vô hiệu hóa camera để trộm két sắt 25/05/2026 15:44

(PLO)- Hai thanh niên dùng đèn pin rọi vào camera nhà dân rồi đột nhập lấy két sắt chứa vàng, tiền vừa bị Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ.

Ngày 25-5, Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn.

Phá cửa tiệm nối mi, khiêng két sắt chứa vàng

Trước đó, rạng sáng 23-5, một vụ đột nhập trộm cắp tài sản đã xảy ra tại tiệm nối mi của chị NLTN (26 tuổi, ngụ ấp 37, xã Vĩnh Lộc).

Nghi phạm dùng xà beng cạy cửa đột nhập lấy tài sản. Ảnh: H.TÂM

Khoảng 1 giờ sáng, hai thanh niên đi xe máy đến trước nhà chị N. Một người đứng ngoài cảnh giới, dùng đèn pin chiếu thẳng vào camera để gây chói, người còn lại dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào bên trong.

Tại đây, người này đã lấy đi một két sắt chứa vàng cùng một số tiền mặt. Đây là tài sản tích góp nhiều năm của bị hại. Thời điểm xảy ra sự việc, chị N không có mặt tại nhà. Do hoảng loạn, đến 8 giờ 30 cùng ngày chị mới đến cơ quan công an trình báo.

Hai người dùng đèn pin chiếu thẳng vào camera an ninh để tránh bị ghi hình. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Lộc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM và Công an xã Đông Thạnh tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thạch (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) và Dương Thiện Minh (21 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) khi cả hai đang tìm cách ẩn náu.

Nghi phạm vào nhà, khuân chiếc két sắt chứa tiền, vàng. Ảnh: H.TÂM

Tại cơ quan công an, Thạch và Minh thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại ấp 37 và khai thêm một vụ trộm khác tại xã Đông Thạnh. Cả hai cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm.

Bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại sau 2 giờ gây án

Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 20 ngày 24-5, chị VTKT (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đang dừng xe nghe điện thoại tại hẻm 208, ấp 22, xã Vĩnh Lộc thì bị một người đi xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Công an xã Vĩnh Lộc cũng phối hợp với các đơn vị liên quan khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Chỉ sau hai giờ truy xét, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Phòng PC02 đã xác định và bắt giữ người gây án là Nguyễn Ngọc Hân (36 tuổi, ngụ phường Tân Phú). Tại cơ quan công an, Hân đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hân theo quy định.

Hân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đại diện Công an xã Vĩnh Lộc cho biết, đơn vị đang tăng cường tuần tra kiểm soát, rà soát các điểm phức tạp về an ninh trật tự và chủ động nắm tình hình từ cơ sở để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.