Khởi tố học sinh liên quan vụ nam sinh lớp 8 nguy kịch do bạo lực học đường 24/05/2026 20:35

(PLO)- Công an khởi tố bị can đối với học sinh cầm đầu nhóm khiến nam sinh lớp 8 tự gây hại bản thân dẫn đến nguy kịch ở Lâm Đồng.

Tối 24-5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với NHV để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản. Vụ án này liên quan đến vụ nam sinh lớp 8,Trường THCS Nguyễn Du, Di Linh bị bạo lực học đường, tự gây hại bản thân.

Công an, VKSND làm việc với các học sinh liên quan.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích đối với những học sinh liên quan.

Như PLO đã thông tin, ngày 15-5, cháu ĐMH, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, được người thân phát hiện tự gây hại bản thân tại nhà. Cháu H được đưa xuống, chuyển Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Di Linh đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, một nhóm gồm 13 học sinh do NHV cầm đầu đã liên tục đánh hội đồng cháu ĐMH từ khoảng tám lần ngay tại lớp học, trường học. Không chỉ hành hung, V còn đe dọa, ép buộc cháu H và một học sinh khác (cháu VĐNM) phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Chỉ một thời gian ngắn trước khi cháu ĐMH tự gây hại bản thân, cháu H vẫn bị V đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Đến nay sau gần 10 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, nam sinh lớp 8 vẫn còn trong tình trạng thở máy.