Thành lập đoàn xác minh vụ nam sinh lớp 8 nguy kịch nghi do bạo lực học đường 20/05/2026 15:33

(PLO)- Sau 5 ngày nhập viện, nam sinh lớp 8 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, vẫn còn thở máy.

Ngày 20-5, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định thành lập Đoàn công tác xác minh vụ việc nghi do bạo lực học đường đối với nam sinh lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Du thuộc xã Di Linh.

Trường THCS Nguyễn Du.

Đoàn xác minh do bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn cùng hai thành viên là ông Phạm Đăng Lâm, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên và ông Trần Đức Hân, Chuyên viên Phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên. Đoàn công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng thời gian từ ngày 20-5 đến ngày 21-5.

Như PLO đã đưa, ngày 17-5, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh tại xã Di Linh cầu cứu về việc con trai là học sinh lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Du phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo phản ánh, nam sinh nhiều lần bị đánh đập, đe dọa, gây áp lực tinh thần buộc phải nộp tiền trong quá trình học tập. Do lo sợ, em đã âm thầm chịu đựng thậm chí phải lén lút lượm ve chai bán kiếm tiền mang nộp cho đến khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, lãnh đạo công an tỉnh cho biết lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình, nhà trường và những người liên quan để xác minh toàn diện vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đánh giá trách nhiệm của các bên trong quá trình quản lý, theo dõi học sinh.

Đến ngày 18-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã có văn bản gửi UBND xã Di Linh đề nghị xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) vụ việc nghi bạo hành dẫn đến nam sinh lớp 8 nhập viện cấp cứu.

Nam sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 19-5, trao đổi với chúng tôi, bà TTKT (dì ruột của em ĐMH) cho biết, hiện nam sinh lớp 8 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM từ ngày 15-5 đến nay và vẫn đang thở máy.

Theo bà TKKT, trưa 15-5, sau khi đi học về, em ĐMH và mẹ có đến nhà ông ngoại cách nhà khoảng 1 km để H giúp ông ngoại lau nhà. Khi người mẹ thấy con trai vừa lau nhà vừa khóc mới gặng hỏi thì H cho biết do làm bài không được nên buồn.

Sau khi lau nhà xong, H xin phép mẹ và ông ngoại đi xe đạp điện về nhà trước. Sau đó vài phút người mẹ như có linh tính cũng vội quay về nhà thì phát hiện con trai đã tự gây hại bản thân. Người mẹ hô hoán và nhiều người đã đưa em H xuống rồi chuyển đi cấp cứu.