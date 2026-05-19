Phát hiện giám đốc công ty bảo vệ dùng bằng đại học giả 19/05/2026 19:10

(PLO)- TP.HCM vừa kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó phát hiện trường hợp dùng bằng đại học giả để làm giám đốc điều hành công ty bảo vệ và kinh doanh quân trang trái phép.

Ngày 19-5, thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), cho biết vừa đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và tụ điểm nhạy cảm trên địa bàn.

Đợt kiểm tra diễn ra trong ba ngày, từ ngày 14-5 đến rạng sáng 16-5-2026. Đây là động thái quyết liệt nhằm thực hiện kế hoạch làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Công an kiểm tra các công ty, hộ kinh doanh trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Trong quá trình kiểm tra hành chính tại Công ty Bảo vệ - Vệ sĩ Đ.A, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này hoạt động sai địa điểm so với đăng ký trong giấy phép.

Đáng chú ý, khi kiểm tra hồ sơ pháp lý, tổ công tác phát hiện người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở này đã sử dụng một bằng tốt nghiệp đại học giả.

Đây là văn bằng giả một trường đại học trên địa bàn TP.HCM, được người này sử dụng nhằm qua mặt cơ quan chức năng để đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Hiện cơ quan công an đã lập biên bản, tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi gian lận danh nghĩa cơ quan nhà nước và làm giả tài liệu của cá nhân này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh và lập biên bản xử lý vi phạm. Ảnh: CA

Cũng trong đợt cao điểm này, tổ công tác Phòng PC06 đã kiểm tra và lập biên bản một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Củ Chi cũ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán công khai, trái phép hàng loạt mặt hàng gồm: quần áo, mũ, giày, balo, vớ...

Các mặt hàng này được xác định là giả mạo hoặc quân tư trang chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh hay văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với các mặt hàng đặc thù này.

Theo Phòng PC06, việc kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh quân trang trái phép nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng trang phục lực lượng vũ trang để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.