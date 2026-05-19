Cháy căn hộ tầng 7 chung cư, hàng trăm người tháo chạy 19/05/2026 17:26

(PLO)- Ngọn lửa bốc lên kèm cột khói cao hàng chục mét tại một căn hộ tầng 7 chung cư Safira K.Đ, hàng trăm cư dân đã hốt hoảng tháo chạy bằng lối thang bộ xuống đất.

Ngày 19-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư Safira K.Đ trên đường Võ Chí Công, phường Long Trường.

Cháy chung cư cao tầng ở TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Thông tin ban đầu, hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực ban công một căn hộ ở tầng 7 của chung cư. Nghe tiếng hô hoán cùng chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ xuống sảnh để đảm bảo an toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khói đen bốc cao, lan lên các tầng phía trên. Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, Công an phường Long Trường phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định cháy xuất phát từ cục nóng máy lạnh lắp đặt ngoài ban công căn hộ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.