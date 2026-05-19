Bán xe và dây chuyền rồi hoang báo bị cướp 19/05/2026 10:43

(PLO)- Lấy tài sản đi bán để tiêu xài nhưng sợ gia đình la rầy, NNO đã đến cơ quan công an báo tin giả bị năm người chặn đường cướp tài sản.

Sáng 19-5, Công an phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý NNO (19 tuổi, trú xã Ô Lâm) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, tối 16-5, O đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo về việc bị cướp tài sản.

O lấy tài sản đi bán rồi hoang báo là bị cướp. Ảnh: TT

Theo lời khai của O, khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang chạy xe máy ở khu vực cầu Kênh số 5 (thuộc phường Vĩnh Tế) thì O bị bốn nam thanh niên và một phụ nữ đi trên ba xe mô tô chặn đường. Nhóm này đã cướp xe, bông tai, dây chuyền…

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế đã vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy lời khai của chị O có nhiều mâu thuẫn và nhanh chóng xác định đây là tin giả.

O thừa nhận đã bán số tài sản nói trên nhưng sợ gia đình phát hiện và la rầy, nên dựng lên vụ cướp giả rồi đến trình báo công an.

Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an An Giang khuyến cáo người dân cần khai báo đúng sự thật để tránh các hậu quả đáng tiếc. Hành vi báo tin giả không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng công an mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây hoang mang cho người dân.

Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả sẽ bị xử lý nghiêm.