Khởi tố 2 người cưỡng đoạt gần 1.620 tấn cá tra trong 3 ao cá 15/05/2026 16:22

(PLO)- Hai bị can Phu, Chóp cùng một số người khác đến ba ao cá của bị hại, cho rằng đây là cá của mình nên đuổi người làm thuê và cưỡng đoạt gần 1.620 tấn cá tra.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Phu (62 tuổi, ngụ phường Châu Đốc). Bị can Phu bị điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản và tội hủy hoại tài sản.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Văn Chóp (36 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc) để điều tra tội hủy hoại tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Phu (ảnh trái) và bị can Dương Văn Chóp (ảnh phải) tại cơ quan công an. Ảnh CAAG

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2024, ông NTV cùng vợ thỏa thuận miệng thuê ba ao cá và sang lại cá đang nuôi của Phu tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Sau đó, ông V thu hoạch trên 670 tấn cá tra nguyên liệu, rồi tiếp tục thả nuôi đợt 2.

Ngày 7-7-2025, Phu kêu Chóp cắt bỏ dây liên kết của sáu camera do ông V lắp đặt để quản lý ao cá, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng.

Ngày 11-7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến ba ao cá ông V đang nuôi. Tại đây, Phu cho rằng đây là cá của mình nên đuổi những người làm thuê cho ông V ra khỏi khu vực này.

Nhóm này sau đó chiếm đoạt sổ sách quản lý và số cá trong ba ao có tổng trọng lượng gần 1.620 tấn, ước trị giá hơn 45,3 tỉ đồng.

Đến ngày 24-7, Phu cùng Chóp và nhiều người khác đưa ghe đến bắt hơn 21,5 tấn cá tra, ước trị giá khoảng 604 triệu đồng để bán cho các công ty thủy sản. Khi vợ ông V trình báo cơ quan chức năng, Phu mới dừng việc bắt cá trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.