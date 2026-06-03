Chạy quá tốc độ trên cao tốc, tài xế người nước ngoài và chủ xe bị phạt nặng 03/06/2026 15:22

(PLO)- Bị CSGT dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế người nước ngoài và chủ xe cùng bị phạt nặng.

Ngày 3-6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa xử lý một trường hợp tài xế người nước ngoài vi phạm hàng loạt quy định khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 88,5 triệu đồng.

CSGT kiểm tra giấy tờ lái xe.

Theo đó, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là các tuyến có hai làn xe chạy, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ ngày 1-6, tổ công tác phát hiện ông MHK (47 tuổi, người nước ngoài, hiện cư trú tại TP.HCM) điều khiển ô tô 61K-244.22 vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Vĩnh Hảo đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng niêm phong phương tiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện không chỉ lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ, tài xế này còn vi phạm thêm nhiều lỗi khác như sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn trên một năm, không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Với các lỗi trên, ông MHK bị xử phạt tổng cộng 31,5 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định và phương tiện bị tạm giữ bảy ngày.

Không chỉ tài xế bị xử lý, chủ phương tiện là bà NTBV cũng bị xử phạt tổng cộng 57 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, đưa phương tiện không có giấy đăng ký và không có giấy chứng nhận kiểm định tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với cả tài xế và chủ phương tiện trong vụ này lên tới 88,5 triệu đồng.

CSGT cẩu xe vi phạm về tạm giữ.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, tốc độ vẫn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái và phương tiện trước khi tham gia giao thông. Người điều khiển phải có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phương tiện phải bảo đảm đầy đủ giấy đăng ký, kiểm định và các giấy tờ theo quy định.

Chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đây là hành vi có thể bị xử phạt rất nặng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.