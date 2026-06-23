Nhiều tài xế vi phạm dừng, đỗ xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 23/06/2026 17:01

(PLO)- Lực lượng CSGT đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định dừng, đỗ xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngày 23-6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý liên tiếp nhiều trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, chỉ trong ngày 22-6 đã có ít nhất 6 trường hợp vi phạm bị ghi nhận tại nhiều vị trí khác nhau trên tuyến cao tốc và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tài xế xe vi phạm khi dừng, đỗ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: CSGT7

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 05 phút tại Km144, tài xế NVX (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe tải 63C-053.XX đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Tiếp đó, lúc 11 giờ 20 phút tại Km118+400, tài xế NMT (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển ô tô 63A-323.XX cũng bị phát hiện đỗ xe sai quy định trên cao tốc.

Tài xế xe bán tải vi phạm khi dừng, đỗ xe trên cao tốc. Ảnh: CSGT7

Đến 13 giờ 29 phút, tại Km122+900, lực lượng chức năng phát hiện hai trường hợp vi phạm cùng thời điểm. Trong đó, tài xế NTA (43 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe bán tải 51L-900.XX đỗ xe không đúng nơi quy định; còn tài xế VTL (44 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô 69A-272.XX dừng xe trên cao tốc không đúng quy định.

Chưa dừng lại, lúc 14 giờ 41 phút tại Km118+400, tài xế NAD (39 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển ô tô 86A-120.XX bị phát hiện đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc.

Dừng xe tùy tiện trên cao tốc, nhiều tài xế bị phạt đến 14 triệu đồng. Ảnh: CSGT7

Đến 17 giờ 5 phút tại Km66 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tài xế NLH (43 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô con 72G-004.XX dừng xe trên một phần làn đường xe chạy nhưng không đặt biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định khi xảy ra sự cố bất khả kháng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, tất cả các trường hợp nêu trên đều vi phạm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, trên đường cao tốc, chỉ một hành vi dừng hoặc đỗ xe sai quy định cũng có thể dẫn đến những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên làn đường xe chạy hoặc làn khẩn cấp để nghỉ ngơi, nghe điện thoại hay giải quyết công việc cá nhân.

Trường hợp gặp sự cố bất khả kháng, tài xế cần đưa phương tiện vào vị trí an toàn nhất có thể, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo từ xa theo đúng quy định và nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.