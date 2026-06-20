Công an tìm thân nhân của thi thể trôi trên sông ở Đồng Nai 20/06/2026 16:41

(PLO)- Thi thể là nam giới được phát hiện trôi trên sông ở Đồng Nai có đặc điểm mặc áo thun dài tay màu xanh, quần đùi màu xanh, ngón tay trỏ bàn tay tay trái mất đốt 1 và 2, đầu trọc.

Ngày 20-6, Công an phường An Lộc (TP Đồng Nai) thông báo tìm thân nhân của thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Cần Lê.

Theo đó, chiều 19- 6, Công an phường An Lộc nhận được tin báo của Công an xã Lộc Thành về việc phát hiện 1 thi thể là nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch trôi trên sông Cần Lê, đoạn thuộc tổ 5 (khu phố Thanh An, phường An Lộc, TP Đồng Nai).

Nạn nhân mặc áo thun dài tay màu xanh, quần đùi màu xanh, ngón tay trỏ bàn tay tay trái mất đốt 1 và 2, đầu trọc.

Công an phường thông báo: Ai là thân nhân của nạn nhân nêu trên thì liên hệ với Công an phường An Lộc để làm việc, giải quyết, số điện thoại trực ban: 02713630333.