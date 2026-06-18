TP.HCM: Kiểm tra 12 điểm giết mổ gia cầm tự phát tại phường Dĩ An 18/06/2026 20:53

(PLO)- Lực lượng chức năng phường Dĩ An đã kiểm tra, lập biên bản 12 điểm giết mổ gia cầm tự phát tại khu vực chợ tự phát Bàu Ông Cuộn do hoạt động không phép và có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Chiều 18-6, Tổ kiểm tra xử lý văn minh đô thị phường Dĩ An, TP.HCM tổ chức kiểm tra các điểm giết mổ gia cầm tự phát tại khu vực chợ tự phát Bàu Ông Cuộn.

Lực lượng chức năng phường Dĩ An kiểm tra một điểm giết mổ gia cầm tự phát tại khu vực chợ Bàu Ông Cuộn, nơi ghi nhận nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Qua kiểm tra 12 điểm giết mổ gia cầm, lực lượng chức năng ghi nhận các cơ sở đều thực hiện hoạt động giết mổ tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đồng thời không xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định.

Ngoài ra, nhiều cơ sở còn xả nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước đô thị mà chưa qua xử lý, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tổ kiểm tra đã lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm, yêu cầu các cơ sở chấm dứt ngay hoạt động giết mổ trái quy định, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra.

Qua kiểm tra, nhiều cơ sở giết mổ gia cầm hoạt động tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đồng thời không xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Theo cơ quan chức năng, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y và bảo vệ môi trường. Cụ thể, hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP; trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cũng có thể bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và buộc thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ được ghi nhận xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Bên cạnh đó, theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi xả nước thải không đúng quy định vào hệ thống thoát nước đô thị có thể bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng.

Thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các điểm giết mổ gia cầm trên địa bàn phường Dĩ An nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.