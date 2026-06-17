Chạy xe máy ngược chiều gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn 17/06/2026 09:25

(PLO)- Sau khi lái xe máy đi ngược chiều gây tai nạn chết người, Đinh Trung Hiếu đã phóng xe bỏ trốn.

Ngày 17-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Đinh Trung Hiếu (53 tuổi, ngụ phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai) về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7-6, ông LHK (81 tuổi) đi xe máy lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa ra hướng vòng xoay Hóa An (phường Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều do Đinh Trung Hiếu điều khiển.

Đinh Trung Hiếu đi chiếc xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: CA.

Cú va chạm khiến ông K cùng phương tiện ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não nặng và tử vong. Riêng Hiếu sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Qua điều tra, công an xác định người lái xe máy gây tai nạn là Đinh Trung Hiếu nên đã tiến hành triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận đã điều khiển xe máy đi ngược chiều va chạm với ông K khiến nạn nhân tử vong.