Công an phường Đông Hưng Thuận triển khai cao điểm tấn công tội phạm ma túy 15/06/2026 17:05

(PLO)- Công an phường Đông Hưng Thuận triển khai cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026; đồng thời thông tin kết quả nổi bật được Giám đốc Công an TP.HCM gửi Thư khen và công tác xây dựng lực lượng tại đơn vị.

Ngày 15-6, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM triển khai cao điểm phối hợp tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy.

Nhằm thực hiện Kế hoạch của Công an TP.HCM về tổ chức thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar năm 2026, Công an phường Đông Hưng Thuận triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Công an phường Đông Hưng Thuận quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng địa bàn không ma túy.

Trong thời gian cao điểm từ ngày 15-6-2026 đến ngày 15-9-2026, Công an phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy; vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có liên quan đến ma túy; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận quán triệt nhiệm vụ trong đợt cao điểm phối hợp tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026.

Công an phường Đông Hưng Thuận đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở lưu trú nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Trước đó, ngày 1-6-2026, tại Trụ sở Công an TP.HCM, Công an phường Đông Hưng Thuận vinh dự được Giám đốc Công an Thành phố gửi Thư khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết 15 ngày đầu Cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”.

Công an phường Đông Hưng Thuận vinh dự nhận Thư khen của Giám đốc Công an TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết 15 ngày đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, phòng chống tội phạm. Ảnh: TRẦN MINH

Trong đợt sơ kết 15 ngày đầu của cao điểm, Công an phường Đông Hưng Thuận là đơn vị dẫn đầu 168 phường, xã, triển khai quyết liệt và hiệu quả các mệnh lệnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố; hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác; phát hiện, đấu tranh và xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó, mưu trí, sáng tạo và tận tụy của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Vì bình yên Thành phố, vì hạnh phúc của Nhân dân” trong toàn lực lượng Công an Thành phố.

Cũng trong ngày 1-6-2026, tại trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận, sau lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an Thành phố, Công an phường đã long trọng tổ chức công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương và chuyển ngạch sĩ quan nghiệp vụ cho 28 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước và ngành Công an đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời là nguồn động lực để mỗi đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an phường Đông Hưng Thuận dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ năm 2026. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận đã chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương trong đợt này. Đồng thời, ông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.