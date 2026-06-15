Cắt cabin, giải cứu tài xế gặp nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan 15/06/2026 09:30

(PLO)- Lực lượng chức năng đã cắt dỡ, giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn tại cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Sáng ngày 15-6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng cắt cabin đưa tài xế ra ngoài.

Theo đó, lúc 4 giờ sáng cùng ngày anh Nguyễn Nguyên Thịnh (33 tuổi, ngụ ở xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô tải 43H-021.69 hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến km9 tuyến La Sơn - Túy Loan thuộc xã Hưng Lộc, TP Huế, thì xe lao qua bên trái đường, va vào hộ lan làm xe bị lật.

​Hậu quả, tài xế Thịnh bị thương ở chân trái và mắc kẹt trong xe.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

​Đội CC&CNCH khu vực 7 xuất hai xe cùng tám cán bộ chiến sĩ, Đội CC&CNCH khu vực 3 xuất hai xe cùng 11 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình CNCH.

Sau khi cắt cabin, đến 5 giờ 43 cùng ngày, lực lượng đã đưa được nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.