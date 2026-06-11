Cặp vợ chồng tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Sêrêpốk 11/06/2026 11:48

(PLO)- Cặp vợ chồng ở Đắk Lắk chèo thuyền trên sông Sêrêpốk để kiểm tra lưới bắt cá. Sau đó, chiếc thuyền bị lật khiến hai người tử vong.

Ngày 11-6, một lãnh đạo UBND xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến hai vợ chồng tử vong.

Khu vực sông xảy ra sự cố lật thuyền. Ảnh: N.Q

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông YMB và vợ là HQH (cùng 63 tuổi, ngụ buôn Trí, xã Buôn Đôn) chèo thuyền trên sông Sêrêpốk để kiểm tra lưới bắt cá.

Khi di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến hai vợ chồng ông YMB rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán, tìm cách ứng cứu và báo tin cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân, triển khai tìm kiếm vợ chồng ông YMB.

Đến khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của vợ chồng ông YMB và đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo lãnh đạo xã Buôn Đôn, tối 10-6, trên địa bàn có mưa rất lớn khiến nước sông Sêrêpốk dâng cao và chảy xiết hơn những ngày trước đó.