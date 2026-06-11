CAO ĐIỂM 45 NGÀY ĐÊM "LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN HÓA" ĐỊA BÀN TP.HCM Công an xã Bình Chánh kiểm tra cư trú, test ma túy xuyên ngày đêm 11/06/2026 06:13

(PLO)- Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an xã Bình Chánh triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy tại các khu dân cư, nhà trọ bất kể ngày hay đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

LTS: Thực hiện mệnh lệnh quyết liệt từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng công an thành phố đang đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch quy mô lớn: Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn.

Với tinh thần chủ động tấn công trực diện, "đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc", từ các phòng nghiệp vụ đến công an cơ sở đang siết chặt trận địa quản lý nhằm kéo giảm bền vững các loại tội phạm, chuyển hóa địa bàn phức tạp.

Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận hoạt động của công an trong đợt cao điểm này ở một số địa phương cùng sự hưởng ứng của người dân.

Sáng 22-5, Trung tá Đông, Phó Công an xã Bình Chánh cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến các khu nhà trọ trên địa bàn để kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn.

Chủ nhà trọ chủ động mua que test phối hợp công an

Tại một khu trọ trong hẻm đường An Phú Tây - Hưng Long, tổ công tác lần lượt kiểm tra giấy tờ cư trú của người thuê trọ, đối chiếu thông tin nhân khẩu và tiến hành test nhanh ma túy với một số người có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác Công an huyện Bình Chánh đi từng nhà trọ trên địa bàn để kiểm tra lưu trú, test ma túy. Ảnh: N.TÂN

Theo Công an xã Bình Chánh, đây là một phần trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”.

Trong đợt cao điểm này, Công an xã Bình Chánh đồng loạt triển khai nhiều biện pháp rà soát cư trú, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuần tra khép kín địa bàn và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan ma túy.

Công an kiểm tra từng nhà trọ, lấy mẫu test ma túy với từng người theo quy định. Ảnh: N.TÂN

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Nga (59 tuổi), quản lý một khu trọ với khoảng 60 phòng, gần 170 người thuê, cho biết nhiều năm qua khu trọ luôn đặt tiêu chí “không ma túy” lên hàng đầu.

Theo bà Nga, tất cả người đến thuê trọ đều phải cam kết không gây mất trật tự, không đánh nhau, không sử dụng ma túy. Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đều được yêu cầu kiểm tra kỹ trước khi nhận thuê.

“Không ma túy là tiêu chí quan trọng nhất. Tôi thấy ai có biểu hiện nghi vấn thì yêu cầu phải test trước. Ổn hết mới cho thuê, thà để trống phòng còn hơn nhận người liên quan ma túy vào ở” - bà Nga nói.

Bà Lê Thị Thanh Nga chủ nhà trọ trên địa bàn cho biết đã tự trang bị que test để phối hợp cùng với Công an xã Bình Chánh kiểm tra người thuê trọ. Ảnh: N.TÂN

Bà Nga cho biết thời gian qua lực lượng Công an xã Bình Chánh thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nên tình hình an ninh trật tự tại các khu trọ đã ổn định hơn nhiều so với trước đây.

“Bây giờ khu vực yên ổn hơn trước rất nhiều, không còn đánh nhau, cướp giật, trộm cắp hay gây rối như trước. Người dân rất ủng hộ việc công an kiểm tra thường xuyên” - bà Nga chia sẻ.

Để chủ động phòng ngừa từ sớm, bà Nga còn tự trang bị que test nhanh ma túy tại khu trọ. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, bà liên hệ cảnh sát khu vực và Công an xã để phối hợp kiểm tra.

Theo Công an xã Bình Chánh, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn cũng chủ động mua que test, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý người thuê trọ, phát hiện các trường hợp nghi vấn liên quan ma túy.

Trong buổi kiểm tra, 100% người thuê trọ đều cho kết quả âm tính với ma túy. Ảnh: N.TÂN

Song song đó, các chủ nhà trọ còn vận động người thuê cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự nhằm kịp thời phản ánh các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện Công an xã Bình Chánh cho biết từ ngày 1-5 đến 25-5, đơn vị đã tổ chức rà soát, kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy với nhiều trường hợp nghi vấn, trọng tâm là những người có tiền án, tiền sự liên quan ma túy.

Qua kiểm tra đăng ký, quản lý cư trú và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, lực lượng công an phát hiện 9 vụ với 13 người vi phạm liên quan các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Túc trực 24/24, tuần tra liên tục để giữ bình yên địa bàn

Theo đại diện Công an xã Bình Chánh, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều được huy động, túc trực 24/24 để triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Công an xã Bình Chánh cho biết đơn vị đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn theo chủ trương của Công an TP.HCM. Ảnh: N.TÂN

Ngoài công tác đấu tranh phòng chống ma túy, lực lượng công an còn tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự.

Công an xã Bình Chánh cũng phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã kiểm tra các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, các cơ sở kinh doanh hóa chất, hàng giả, hàng lậu và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại khu vực chợ Bình Điền.

Bên cạnh đó, Công an xã Bình Chánh cũng phối hợp bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn trong cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: N.TÂN

Song song đó, đoàn viên thanh niên tại 39 ấp trên địa bàn còn phối hợp cùng lực lượng chức năng ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định vào các ngày cuối tuần.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Bình Chánh có 397 nhà trọ, nhà cho thuê với khoảng 1.300 người thuê cư trú. Đây là địa bàn đông dân cư, nhiều người lao động tạm trú nên công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

“Để bảo đảm làm sạch địa bàn, Công an xã Bình Chánh thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tại các địa bàn giáp ranh để xây dựng kế hoạch đồng loạt ra quân, phòng ngừa các nhóm tội phạm di chuyển, lẩn trốn qua nhiều khu vực.

Các tổ công tác thuộc Công an huyện Bình Chánh cũng phối hợp tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, xử lý các vi phạm. Ảnh: N.TÂN

Các tổ tuần tra 363 của Công an xã Bình Chánh được chia làm 5 ca mỗi ngày, gồm 3 ca ban ngày và 2 ca ban đêm, tổ chức tuần tra xuyên suốt tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Văn Linh, Đinh Đức Thiện, Quốc lộ 1 và nhiều khu vực phức tạp về an ninh trật tự” – đại diện Công an xã Bình Chánh nói.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát khu vực và an ninh cơ sở cũng duy trì việc tuần tra cả ngày lẫn đêm tại các ấp để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

“Gần như khung giờ nào cũng có lực lượng an ninh cơ sở trực tại địa bàn để tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc và báo cáo nhanh nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự” – vị đại diện Công an xã Bình Chánh tiếp.

Công an xã Bình Chánh túc trực 100% quân số trong đợt cao điểm, giải quyết các thủ tục cho người dân. Ảnh: N.TÂN

Một cảnh sát khu vực Công an xã Bình Chánh chia sẻ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở tăng lên đáng kể nhưng cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. “Khó khăn thì cố gắng sắp xếp để hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng nhất là giữ được bình yên cho địa bàn và tạo sự yên tâm cho người dân” - vị này nói.

Theo lực lượng cảnh sát khu vực, bên cạnh kiểm tra xử lý, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy.

Các cảnh sát khu vực thường xuyên đến từng khu trọ để tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ phối hợp quản lý người thuê, chủ động thông báo khi phát hiện trường hợp nghi vấn.

“Ưu điểm là nhiều chủ nhà trọ rất đồng tình. Họ cũng lo ngại các đối tượng liên quan ma túy ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên chủ động phối hợp với công an ngay từ đầu” – một cán bộ cảnh sát khu vực chia sẻ.

Theo đại diện Công an xã Bình Chánh, việc xây dựng địa bàn không ma túy cần sự tham gia của toàn xã hội. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, vai trò của người dân, chủ nhà trọ và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở là yếu tố rất quan trọng để chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

“Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp giáo dục thanh thiếu niên nhằm góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy” - đại diện Công an xã Bình Chánh nói.