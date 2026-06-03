Công an phường Đông Hưng Thuận huy động 100% quân số làm sạch địa bàn 03/06/2026 08:55

(PLO)- Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn theo phát động của Công an TP.HCM, Công an phường Đông Hưng Thuận đã tập trung 100% lực lượng túc trực, tuần tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 3-6, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết đơn vị đã thực hiện báo cáo sơ kết đợt cao điểm 45 ngày đêm tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp lấn chiếm lòng lề đường và triệt phá các vụ việc vi phạm pháp luật.

Xử phạt hàng trăm trường hợp lấn chiếm lòng lề đường

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, trong đợt cao điểm từ ngày 1-5 đến ngày 23-5-2026, các cán bộ chiến sĩ đã túc trực 100% tại đơn vị. Lực lượng Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường.

Lực lượng Cảnh sát trật tự ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên vỉa hè. Ảnh: N.TÂN

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, các tổ công tác tập trung tuần tra ở tuyến đường như ĐHT02, TTN01, TTN08, TTN12, TL15, Trường Chinh, Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, Dương Thị Giang và các chợ truyền thống như Chợ Cầu, Chợ Phương Đông, Chợ Cây Sộp, Chợ Tân Hưng, Chợ An Sương nhằm xử lý tình trạng họp chợ tự phát, bày bán hàng hóa và trông giữ xe trái phép.

Qua kiểm tra, Công an phường Đông Hưng Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính 258 trường hợp. Trong đó, có 117 trường hợp bán hàng rong, 48 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 83 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, sáu trường hợp không đội mũ bảo hiểm và bốn hành vi khác.

Công an phường Đông Hưng Thuận lập biên bản người vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: N.TÂN

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 264.050.000 đồng.

Tính lũy tiến từ ngày 15-12-2025 đến ngày 30-5-2026, Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.011 trên tổng số 1.176 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 85,96% chỉ tiêu công tác năm 2026, thu nộp ngân sách hơn 757 triệu đồng.

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, đợt tuần tra kiểm soát này cũng đã giúp chuyển hóa thành công một tuyến đường trọng điểm về trật tự đô thị trên địa bàn.

Phá tụ điểm ma túy, đánh bạc

Bên cạnh việc lập lại trật tự đô thị, giữ gìn trật tự công cộng, tổ Cảnh sát trật tự trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Lực lượng chức năng xử lý những trường hợp dừng đỗ xe, buôn bán sai quy định gây cản trở giao thông. Ảnh: N.TÂN

Cụ thể, ngày 5-5-2026, lực lượng chức năng phát hiện một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, tiến hành bắt giữ và khởi tố năm người. Tiếp đó, ngày 17-5-2026, Công an phường bắt quả tang ba người đang có hành vi ghi số đề và đã tiến hành xử lý hành chính theo quy định.

Trong công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an phường Đông Hưng Thuận đã chủ động tham mưu ban hành bốn văn bản chỉ đạo và triển khai mô hình nâng cấp phần mềm ứng dụng "Quản lý cơ sở về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ" trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã thực hiện 48 cuộc kiểm tra cơ sở theo quy định, rà soát và cho viết cam kết đối với 60 cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất.

Cơ quan chức năng tạm giữ các biển hiệu lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: N.TÂN

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng đoàn thể tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy và cài đặt ứng dụng SOS an ninh trật tự cho hàng trăm người dân, học sinh trên địa bàn.

Trong đợt này, tổ Cảnh sát trật tự cũng đã lập hồ sơ, đưa người đàn ông 63 tuổi, là người lang thang xin ăn vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM.