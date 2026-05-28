Công an TP.HCM triệt phá 5 đường dây ma túy, khởi tố 150 người 28/05/2026 14:24

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá 5 đường dây ma túy lớn, khởi tố 150 người sau đợt cao điểm truy xét từ các đầu mối sử dụng chất cấm trên địa bàn.

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa lập chiến công lớn trong đợt cao điểm "45 ngày, đêm" đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Truy xét theo "dòng chảy ma túy"

Trước đó, đêm 9-5-2026, qua công tác quản lý địa bàn và rà soát, Đội 5 (Phòng PC04) phát hiện một người dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau người này là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an TP.HCM đã bắt, khởi tố 150 người để điều tra. Ảnh: CA

Với phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy", các tổ công tác đã triển khai lực lượng ngay trong đêm để đấu tranh, khai thác mở rộng và truy xét nguồn cung.

Quyết tâm "đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa tận gốc", lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tại các địa bàn thuộc phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh lân cận.

Những người bị khởi tố thuộc 20 phân nhánh tội phạm ma túy. Ảnh: CA

Tại đây, công an liên tiếp triệt phá nhiều phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư.

Công an cũng thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: CA

Đáng chú ý, quá trình truy bắt, nhóm cầm đầu đã dùng bình xịt hơi cay và dao găm chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên, các chiến sĩ Đội 5 đã kịp thời khống chế thành công, đảm bảo an toàn lực lượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ lượng lớn ma túy, hai dao găm, bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Khởi tố 150 người trong 20 phân nhánh

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm tám người liên quan trên địa bàn TP Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu. Đây là đường dây hoạt động liên tỉnh giữa Đồng Nai và TP.HCM.

Dũng và Thọ được xác định có vai trò quan trọng trong đường dây ma túy. Ảnh: CA

Kết quả điều tra từ ngày 9-5 đến 28-5-2026, từ một đầu mối sử dụng ban đầu, Phòng PC04 đã bắt giữ và làm việc với 173 người.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 150 người, chặt đứt năm đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Khi bị phát hiện, Sang được xác định đã dùng dao, hơi cay tấn công lực lượng công an. Ảnh: CA

Các đường dây này do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Công an phát hiện nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Hiện Đội 5 (Phòng PC04) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng truy xét các đầu mối liên quan để triệt phá tận gốc các nhánh còn lại.

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình phá án, một số cán bộ chiến sĩ đã bị thương khi đối mặt với sự hung hãn của tội phạm nhưng vẫn kiên trì bám sát địa bàn cho đến khi chuyên án thành công.