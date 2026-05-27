Xe khách bốc cháy dữ dội trong gara sửa chữa 27/05/2026 17:28

(PLO)- Xe khách (chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng) đang sửa chữa trong gara ở Đắk Lắk thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 27-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên địa bàn.

Xe khách bốc cháy dữ dội. Ảnh: N.D

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ cháy xe khách nói trên không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27-5, trên địa bàn xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Thời điểm trên, xe khách BKS 43H-160.76 của nhà xe Hải Vân, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng, đang được sửa chữa tại gara của một hộ dân thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe khách. Phát hiện vụ việc, chủ xe cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa nhưng không thành công.

Xe khách cháy rụi sau vụ hỏa hoạn. Ảnh:T.H

Sau đó, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do lửa bùng phát mạnh nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đại diện nhà xe, 2 ngày qua, xe khách nói trên bị hư hỏng nên không hoạt động, đang được sửa chữa tại gara.