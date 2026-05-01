Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 01/05/2026 10:09

(PLO)- Xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bốc cháy, bị thiêu rụi hoàn toàn, hành khách may mắn thoát nạn.

Sáng 1-5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Vụ cháy đã khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung. Rất may, toàn bộ hành khách kịp thời thoát xuống an toàn.

Video: Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Khoảng 8h30 cùng ngày, xe khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng miền Tây đi TP.HCM khi đến km46+600 (địa phận xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thì xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Nhận thấy nguy hiểm, tài xế lập tức tấp xe vào làn khẩn cấp để kiểm tra, bất ngờ ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, tài xế hô hoán, hướng dẫn hành khách nhanh chóng rời khỏi xe. Toàn bộ người trên xe kịp thời thoát xuống mặt đường, tránh được nguy cơ bị ngọn lửa bao trùm.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát mạnh, lan rộng khắp thân xe rồi thiêu rụi hoàn toàn phương tiện.

Chiếc xe khách chỉ còn trơ khung. Ảnh: MT

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do đám cháy lớn, lan nhanh, trên xe có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Sau gần 30 phút nỗ lực phun nước khống chế, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe khách đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ kéo dài sau vụ tai nạn. Ảnh: PHAN HẬU

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ kéo dài, lực lượng CSGT đã điều tiết cho các phương tiện hướng miền Tây đi TP.HCM di chuyển ra Quốc lộ 1 để tránh ùn tắc.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã thông thoáng trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.