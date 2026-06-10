Vụ con trai phóng hỏa làm người cha tử vong: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 10/06/2026 16:46

(PLO)- Do tranh chấp tài sản, người con trai phóng hỏa cửa hàng khiến cha ruột và một người khác tử vong trong đám cháy.

Liên quan đến vụ con trai phóng hỏa làm cha tử vong, chiều 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2.

Nạn nhân được xác định là bà LTTH (42 tuổi). Thi thể được phát hiện tại khu vực cầu thang của căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 8-6, xảy ra vụ cháy tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt, đến 8 giờ 45 phút cùng ngày đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan. Tuy nhiên, do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng và tài sản bên trong. Kiểm tra hiện trường phát hiện một thi thể.

Vụ tranh chấp tài sản, con trai phóng hỏa làm người cha tử vong ở Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân khác.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và điều tra vụ việc.

Công an xác định và tạm giữ Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước). Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng cùng ngày đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy carton trước cửa hàng, sau đó châm lửa gây cháy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong cửa hàng đã kịp thoát ra ngoài. Riêng ông T.N.L (82 tuổi), là cha ruột của Lynh, bị bệnh tai biến đã tử vong trong đám cháy và hôm nay tiếp tục tìm thấy nạn nhân thứ 2.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ