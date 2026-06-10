Công an truy vết tài sản của 'ông trùm' huy động vốn qua ứng dụng Fiin 10/06/2026 07:03

(PLO)- Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn trên ứng dụng Fiin.

Ngày 9-6, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra liên quan vụ án huy động vốn, cho vay trên ứng dụng Fiin.

Lễ ra mắt ứng dụng Fiin tại Hà Nội vào năm 2018.

Theo đó, ngày 5-6, Bộ Tư pháp có công văn về việc phối hợp điều tra theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội; Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các giao dịch công chứng có liên quan.

Cụ thể là các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp nhà đất, phương tiện và các tài sản khác phát sinh từ năm 2018 đến nay, theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Theo công văn của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đơn vị này đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ năm 2018 đến năm 2022, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Quá trình điều tra, xác định TVV (43 tuổi, thường trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) là đối tượng đứng tên người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fiin (nay là Công ty TNHH đổi mới công nghệ tài chính Fiin) tại Hà Nội đã nhận tiền của các cá nhân khác thông qua hình thức huy động vốn cho các cá nhân vay tiền hưởng lãi suất trên ứng dụng FIIN.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp kiểm tra và cung cấp nội dung: Từ năm 2018 đến nay, TVV có ký kết các hợp đồng dân sự, giấy cam kết, giấy thoả thuận, văn bản công chứng, văn bản chứng thực, giấy uỷ quyền, hợp đồng uỷ quyền... nào không. Nếu có đề nghị cung cấp thời gian thực hiện, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các văn bản đó; nội dung giao dịch cơ bản.

Cung cấp bản sao các hợp đồng dân sự, giấy cam kết, giấy thoả thuận, văn bản công chứng, văn bản chứng thực, giấy uỷ quyền, hợp đồng uỷ quyền... do TVV ký kết.

Theo giới chuyên gia pháp lý, trong các vụ án lừa đảo có dấu hiệu huy động vốn quy mô lớn, việc rà soát các giao dịch công chứng thường là bước quan trọng nhằm xác định tài sản, dòng tiền, mối quan hệ giao dịch và các dấu hiệu chuyển dịch tài sản trong quá trình điều tra.

Công an TP Hà Nội đề nghị văn bản trả lời, tài liệu kèm theo gửi trực tiếp về Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội trước ngày 30-6-2026.