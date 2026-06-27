Khởi tố 1 phụ nữ và 2 người đàn ông đổ chất bẩn vào cửa hàng quần áo 27/06/2026 14:45

(PLO)- Tạt hai xô chất bẩn vào cửa hàng quần áo để 'dằn mặt', ba người ở Nghệ An bị khởi tố.

Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố ba người để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan vụ tạt chất bẩn vào một cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Ba bị can gồm: Võ Thị Hằng (53 tuổi, trú phường Vinh Lộc), Lê Văn Đại (42 tuổi, trú xã Tân Kỳ) và Phạm Văn Ánh (28 tuổi, trú phường Vinh Lộc).

Bị can Võ Thị Hằng. Ảnh: CA.

Theo điều tra, tối 1-6, do có mâu thuẫn từ trước với chủ cửa hàng quần áo Lan Đàm trên đường Lê Hồng Phong, Võ Thị Hằng đã rủ Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh chuẩn bị hai xô chất bẩn để tạt vào cửa hàng nhằm "dằn mặt" chủ cửa hàng.

Hằng điều khiển ô tô chở hai xô chất bẩn đến gần hiện trường. Sau đó, Đại và Ánh nhận số chất bẩn này, sử dụng xe máy gắn biển số giả chở đến cửa hàng rồi ném vào bên trong trước khi nhanh chóng bỏ trốn.

Video 2 người đàn ông ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo Lan Đàm.

Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, đồng thời làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin chỉ huy khẩn trương xác minh sự việc.

Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Đến ngày 19-6, lực lượng công an lần lượt bắt giữ cả ba người. Quá trình điều tra xác định sau khi gây án, các đối tượng tìm cách che giấu hành vi, trong đó Phạm Văn Ánh bỏ trốn ra ngoài tỉnh nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã trước khi bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.