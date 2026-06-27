VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện 27/06/2026 11:41

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.

VIDEO: Bi kịch những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh

Khi phố lên đèn, tại khu vực phố Tây Bùi Viện và nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM không khó để bắt gặp những đứa trẻ cầm chai dầu hỏa, ngậm dầu rồi phun thành những cột lửa trước ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường và du khách.

Mỗi màn biểu diễn chỉ kéo dài vài phút nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bỏng nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các em.

Đằng sau những màn "xiếc lửa" đường phố là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều em nhỏ đang tuổi đến trường phải lang thang mưu sinh đến tận khuya, bất chấp mưa gió. Khói dầu, hơi nóng và việc thường xuyên ngậm dầu hỏa khiến không ít em môi lở loét, sức khỏe bị bào mòn theo từng đêm.