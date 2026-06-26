2 mẹ con bị khởi tố sau kết quả giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy 26/06/2026 19:18

(PLO)- Kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy, nhưng Sùng Thị Ninh khai nhận khoảng 2 tháng trước mua ma tuý về hai mẹ con sử dụng, nên phải giám định mẫu nang tóc. Sau khi có kết quả, 2 mẹ con bị khởi tố.

Ngày 26-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Mùa Thị Sùng và Sùng Thị Ninh (con gái của Sùng) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sùng Thị Ninh khai nhận nơi hai mẹ con sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh: CA.

Bị can Sùng (66 tuổi) và Ninh (40 tuổi), cùng trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, ngày 12-6, Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Ninh - là người thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Ninh âm tính với chất ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Ninh khai nhận vào ngày 11-4, theo yêu cầu của mẹ là Mùa Thị Sùng, Ninh đã đi mua ma túy về nhà. Sau đó, hai mẹ con cùng sử dụng số ma túy này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành thu mẫu nang tóc của Ninh để giám định.

Ngày 22-6, kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia xác định trong mẫu nang tóc của Ninh có chứa nhiều chất ma túy, phù hợp với lời khai của Ninh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ninh và Sùng; đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vụ việc cho thấy, dù kết quả xét nghiệm nhanh có thể không phát hiện việc sử dụng ma túy đã diễn ra từ trước, nhưng các phương pháp giám định chuyên sâu như xét nghiệm mẫu nang tóc vẫn có thể xác định được dấu vết chất ma túy trong cơ thể sau một thời gian dài, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.