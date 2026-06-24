Nhận 9,3 kg ma tuý ngụy trang trong hộp sữa từ châu Âu, lãnh án chung thân 24/06/2026 07:19

(PLO)- Nhận 9,3 kg ketamine được ngụy trang tinh vi trong các hộp sữa bột nhãn hiệu nước ngoài để đưa đi tiêu thụ, người đàn ông bị phạt án tù chung thân.

Ngày 23-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Ba (33 tuổi, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và 12 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Ba phải chấp hành án tù chung thân.

Tang vật lúc công an bắt giữ.

Theo hồ sơ, ngày 25-10-2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện Ba là người nhận lô hàng gồm 16 thùng sữa nghi chứa ma túy được gửi từ châu Âu về Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển tiếp về Nghệ An.

Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều 25-10-2024, lực lượng chức năng bắt quả tang Ba khi vừa nhận số hàng tại một điểm giao nhận của công ty vận tải ở Cầu Giát (Nghệ An) và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Quá trình bắt giữ, Ba chống trả quyết liệt, định điều khiển xe bỏ chạy nhưng đã bị khống chế. Kiểm tra 16 kiện hàng, công an phát hiện hơn 9,3 kg ketamine được ngụy trang tinh vi trong các hộp sữa bột nhãn hiệu nước ngoài.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ba, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp và gần 60 gram ma túy Ba cất giữ để sử dụng.

Kết quả điều tra xác định Ba quen biết và thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông tên Thế đang sinh sống tại Đức. Người này đề nghị Ba nhận các lô hàng chứa ma túy được ngụy trang từ nước ngoài gửi về Việt Nam, sau đó cất giấu và giao cho người khác để hưởng tiền công.

Bị cáo Nguyễn Văn Ba tại phiên toà sơ thẩm.

Ba được chuyển trước 20 triệu đồng, đồng thời thuê hai căn nhà tại Nghệ An và Hà Nội làm nơi tập kết hàng hóa. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng nhiều sim điện thoại khác nhau để liên lạc.

Ngày 19-10-2024, Thế thông báo đã gửi 16 thùng hàng từ Đức về Việt Nam, bên trong có ma túy giấu trong các hộp sữa bột. Đến ngày 25-10, khi Nguyễn Văn Ba trực tiếp nhận lô hàng thì bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, trước khi phạm tội, Nguyễn Văn Ba từng có một tiền án về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.