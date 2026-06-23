Chồng dùng kéo đâm vợ trên đường vì ghen tuông 23/06/2026 18:17

(PLO)- Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, gã chồng đã dùng kéo tấn công vợ giữa đường.

Ngày 23-6, TAND Thành phố Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Trần Mộc Sáng (58 tuổi) mức án 11 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Sáng có vợ là bà PTD (47 tuổi, ngụ phường Long Khánh). Giữa năm 2025, nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau nhiều lần cãi nhau, người vợ đã chuyển ra chỗ khác để ở và làm đơn ly hôn gửi lên toà án nhưng bị cáo Sáng không đồng ý, muốn níu kéo tình cảm.

Bị cáo Sáng tại toà sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Đến ngày 10-9-2025, bị cáo Sáng và vợ cùng đi ăn tối với nhau ở phường Long Khánh. Sau đó bà D lái xe máy đi công việc. Do nghi ngờ vợ đi gặp người đàn ông khác nên bị cáo Sáng lái xe máy đi sau để theo dõi.

Khi phát hiện chồng theo dõi mình, bà D dừng xe lại và hai bên xảy ra cãi nhau. Bực tức, bị cáo Sáng mở cốp xe máy lấy một nửa cây kéo tấn công vợ. Nạn nhân liền bỏ chạy sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. Riêng Sáng gây án xong đã đến công an đầu thú.

Theo kết luận bà D bị tỷ lệ tổn thương trên cơ thể là 11%. Do đó, hành vi của Trần Mộc Sáng đã phạm vào tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo Sáng.