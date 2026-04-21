Gây án giết người từ việc bị vợ đề nghị ly hôn 21/04/2026 19:12

(PLO)- Bị vợ đề nghị ly hôn, bị cáo Trần Văn Phương đã dùng dao tấn công vợ để rồi lãnh án 8 năm tù về tội giết người.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phương (45 tuổi) 8 năm tù về tội giết người.

Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đọc cáo trạng vụ án. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, Phương và chị N là vợ chồng, có hai con chung. Từ khoảng tháng 4-2025, mâu thuẫn gia đình liên tục xảy ra, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự ghen tuông của Phương. Căng thẳng kéo dài khiến Phương rời về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau đó, chị N đề nghị ly hôn.

Rạng sáng 22-6-2025, do bức xúc trước đề nghị này, Phương mang theo một con dao, chạy xe máy đến tìm vợ. Khi đến nơi, thấy chị N đang bán cháo cho khách trước nhà, Phương dựng xe, tiến lại gần và bất ngờ tấn công vợ. Lực tấn công mạnh khiến lưỡi dao bị gãy đôi.

Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Gây án xong, Phương vứt bỏ hung khí và đến công an xã đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, với tỉ lệ thương tích 11%. Trong đó, vết thương vùng phổi được xác định có nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương 8 năm tù về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện ý thức cố ý tước đoạt mạng sống người khác. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú ngay sau khi gây án. Đáng chú ý, trong thời điểm phạm tội, bị cáo có biểu hiện loạn thần, thuộc dạng rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.