Sát hại người yêu tại quán karaoke vì ghen tuông 15/01/2026 14:32

(PLO)- Thấy vị trí anh S gửi ở gần một quán karaoke, bị cáo Minh nghĩ rằng anh S đang ở trong phòng hát cùng “gái” nên muốn đến kiểm tra...

Ngày 15-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Minh (44 tuổi) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh và anh LMS có quan hệ tình cảm. Minh thường ghen tuông vô cớ, nghi ngờ anh S có tình cảm với người phụ nữ khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 2-10-2024, Minh gọi điện thoại hỏi anh S đang ở đâu. Anh S nói "đang nhậu cùng các bạn, chút xong sẽ về" và gửi định vị cho Minh.

Thấy vị trí anh S gửi ở gần một quán karaoke, Minh nghĩ rằng anh S đang ở trong phòng hát cùng “gái” nên muốn đến kiểm tra. Minh xuống bếp lấy một con dao rồi đến quán karaoke tìm anh S.

Bị cáo Trương Thanh Minh tại tòa. Ảnh: MX

Đến khoảng 1 giờ 25 phút cùng ngày, Minh đến quán karaoke và ngồi chờ anh S ở sảnh. Khi anh S vừa ra khỏi thang máy, Minh xông tới giật lấy điện thoại để kiểm tra xem có ai là nữ nhắn tin cho anh S không.

Khi được nhân viên quán nhắc nhở, Minh kéo anh S ra ngoài tiếp tục lời qua tiếng lại. Minh liên tục cầm điện thoại chỉ vào mặt anh S và lớn tiếng chửi mắng. Anh S xô một cái trúng ngực Minh.

Bị cáo Minh bực tức nên tát anh S một cái, anh S dùng chân đá Minh rồi bỏ chạy. Minh đuổi theo rồi lấy dao ra đâm anh S.

Lúc này, nhân viên bảo vệ của quán đến can ngăn, Minh cất con dao vào túi rồi lái xe bỏ đi. Anh S được nhân viên quán đưa đi cấp cứu, đến ngày 18-10-2024 thì qua đời.



Về trách nhiệm dân sự, Minh đã chủ động hỗ trợ gia đình anh S số tiền 150 triệu đồng chi phí điều trị và 50 triệu đồng tiền chi phí mai táng. Đại diện gia đình anh S không yêu cầu Minh bồi thường thêm.