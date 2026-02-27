VKSND Khu vực 5 - TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp để bảo vệ lợi ích công 27/02/2026 15:36

(PLO)- Lễ ký kết diễn ra trang trọng, đúng quy định và đạt sự thống nhất cao, thể hiện quyết tâm tăng cường phối hợp liên ngành, giữ vững kỷ cương pháp luật trên địa bàn.

Ngày 27-2, VKSND Khu vực 5 - TP.HCM tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn về việc thực hiện thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Toàn cảnh hội nghị

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thọ, Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - TP.HCM, nhấn mạnh việc ký kết Quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm, sự chủ động và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các chủ thể không có điều kiện tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Thọ, việc VKSND thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp cần thiết là bước đi quan trọng, thể hiện vai trò của ngành Kiểm sát trong chủ động bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ chế cung cấp thông tin, xác minh, rà soát các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công cộng và quyền dân sự của nhóm yếu thế; thống nhất đầu mối liên hệ, phương thức trao đổi định kỳ và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị để bảo đảm Quy chế được triển khai thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu tiến hành ký kết quy chế phối hợp.

Lễ ký kết diễn ra trang trọng, đúng quy định và đạt sự thống nhất cao. Việc thiết lập cơ chế phối hợp này không chỉ tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động khởi kiện dân sự vì lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương mà còn thể hiện quyết tâm tăng cường phối hợp liên ngành, giữ vững kỷ cương pháp luật trên địa bàn.

Thời gian tới, VKSND Khu vực 5 - TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm bảo đảm việc thực hiện Quy chế đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, phục vụ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.