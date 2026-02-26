Cử tri hưu trí TP.HCM: Mỗi lá phiếu là niềm tin và trách nhiệm với đất nước 26/02/2026 05:30

(PLO)- Nhiều cử tri lớn tuổi, hưu trí tại TP.HCM bày tỏ niềm vui, tự hào khi sắp tham gia bầu cử; đồng thời kỳ vọng đại biểu gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị bầu cử đang lan tỏa tại nhiều khu dân cư ở TP.HCM. Với các cử tri lớn tuổi, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để họ tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho nhân dân.

Cùng với việc theo dõi thông tin chính thống, nhiều người còn chủ động tìm hiểu quy định pháp luật thông qua cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Cuộc thi đã trở thành kênh tuyên truyền thiết thực, giúp người dân củng cố kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình trước ngày bầu cử.

Lá phiếu là niềm tin của người dân

Chia sẻ về kỳ bầu cử sắp tới, bà Nguyễn Thị Ảnh, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố 45, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, cho biết bà cảm thấy rất vui và phấn khởi khi tiếp tục được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Là người nhiều năm tham gia công tác ở khu dân cư, bà càng nhận thức rõ ý nghĩa của việc bầu cử đối với đời sống xã hội.

“Mỗi lần tham gia bầu cử, khi cầm lá phiếu trên tay, tôi đều cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân” - bà Ảnh nói.

Bà Nguyễn Thị Ảnh, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố 45, tích cực tham gia tuyên truyền và tìm hiểu pháp luật, kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

Theo bà, lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, bởi đó là sự tin tưởng và kỳ vọng của người dân đối với các đại biểu được bầu. Vì vậy, bà luôn mong muốn những người trúng cử phải thật sự có tâm huyết, trách nhiệm, gần dân và lắng nghe nhân dân.

Bên cạnh việc theo dõi thông tin trên báo chí và các kênh tuyên truyền tại địa phương, bà Ảnh còn biết đến và tham gia cuộc thi “Công dân với bầu cử”. Bà cho rằng hình thức thi trực tuyến với các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật.

“Cuộc thi giúp tôi hiểu kỹ hơn về quy trình bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Tôi cũng giới thiệu cho người thân, bà con trong khu phố cùng tham gia để mọi người chuẩn bị tốt hơn trước ngày bầu cử” - bà Ảnh chia sẻ.

Bà kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, thường xuyên tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là người cao tuổi.

Chủ động tìm hiểu pháp luật, lựa chọn đúng người đại diện

Là giáo viên cấp 3 Trường THPT Lý Thường Kiệt đã nghỉ hưu nhiều năm, bà Trần Thị Thuận, ngụ TP.HCM cho biết mỗi kỳ bầu cử đều mang lại cho bà cảm giác thiêng liêng và trách nhiệm.

“Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn quan tâm đến tình hình đất nước và các chính sách liên quan đến người dân. Mỗi lần bầu cử, tôi đều tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng đắn, vì tôi hiểu rằng lá phiếu của mình góp phần quyết định ai sẽ đại diện cho nhân dân” - bà Thuận chia sẻ.

Bà Trần Thị Thuận, giáo viên hưu trí tại TP.HCM, luôn theo dõi thông tin bầu cử và tham gia cuộc thi “Công dân với bầu cử” để hiểu rõ hơn quyền, trách nhiệm của cử tri trước ngày bỏ phiếu.

Theo bà Thuận, cuộc thi “Công dân với bầu cử” là một hình thức tuyên truyền rất thiết thực, giúp người dân củng cố kiến thức pháp luật một cách dễ tiếp cận. “Khi tham gia cuộc thi, tôi được ôn lại nhiều quy định mà trước đây chỉ biết chung chung. Nhờ vậy, tôi hiểu rõ hơn vai trò của cử tri và ý nghĩa của việc bầu cử” - bà Thuận nói.

Bà cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực giáo dục, y tế và các chính sách dành cho người cao tuổi, đồng thời góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phát triển.

“Tôi mong các đại biểu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nghị trường mà còn thường xuyên gần gũi, lắng nghe người dân. Khi người dân được lắng nghe và phản ánh đúng tâm tư, niềm tin vào bộ máy đại diện sẽ ngày càng được củng cố” - bà Thuận bày tỏ.

Phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức triển lãm "Mỗi lá phiếu, một niềm tin". Ảnh: PXH

Gửi gắm niềm tin vào kỳ bầu cử mới

Theo nhiều cử tri lớn tuổi, mỗi kỳ bầu cử là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. Việc chủ động tìm hiểu pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền như cuộc thi “Công dân với bầu cử” không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng.

Phường Phú Thọ, TP.HCM triển khai các công tác trước thềm bầu cử. Ảnh: PPT

Với các cử tri hưu trí, dù đã rời xa công việc thường ngày, nhưng sự quan tâm đối với các vấn đề của đất nước vẫn luôn hiện hữu. Họ xem việc tham gia bầu cử là trách nhiệm thiêng liêng, là cơ hội để góp phần lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, phẩm chất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trong không khí hướng tới ngày bầu cử, niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của các cử tri lớn tuổi tiếp tục được thể hiện rõ nét qua từng lời chia sẻ. Những lá phiếu sắp được bỏ không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của địa phương và đất nước.