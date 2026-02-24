Hé lộ thủ đoạn khiến hơn 200 chủ thẻ tín dụng bị lừa khi muốn rút tiền mặt 24/02/2026 11:10

(PLO)- Các bị cáo đã giả danh nhân viên ngân hàng, gọi cho chủ tài khoản thẻ ngân hàng để dụ dỗ, thao túng... nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ.

Dự kiến trong hai ngày 26 và 27-2, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Trọng Vỹ cùng 30 bị cáo khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa Hình sự, TAND TP.HCM làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là bà Hồ Thị Ngọc Ánh.

Vụ án có 210 bị hại, 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trụ sở TAND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 28-12-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an khám xét khẩn cấp hai địa điểm làm việc của Công ty TVX tại phường Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi cho chủ tài khoản thẻ ngân hàng để dụ dỗ, thao túng... nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ.

Quá trình điều tra xác định, do biết được nhiều người có thẻ tín dụng tại các ngân hàng có nhu cầu rút tiền mặt, tháng 2-2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) đã bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ cùng góp vốn thành lập Công ty TVX Group để tư vấn rút tiền.

Trần Văn Xuân là giám đốc, đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của công ty. Hoàng Trọng Vỹ là phó giám đốc tài chính, ứng tiền trước trả vào tài khoản của khách hàng, thanh toán các khoản chi phí, chia lợi nhuận...

Từ tháng 2-2022 đến tháng 11-2022, Xuân và Vỹ thuê địa điểm để công ty hoạt động, mua dữ liệu thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký/mượn/thuê gian hàng ảo thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán điện tử; mua sắm máy móc, bàn ghế, điện thoại; thuê người lập trang web CRM, tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Xuân và Vỹ thuê Nguyễn Thị Kim Chung làm thủ tục đăng ký cổng thanh toán trực tuyến, mở gian hàng ảo và duy trì hoạt động của hệ thống bán hàng; thuê Lương Thị Thanh Hằng tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên Telesale tư vấn khách hàng, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ và chuyển cho trưởng nhóm; thuê Nguyễn Ngọc Hoài Bảo làm IT phân bổ dữ liệu khách hàng cho nhân viên, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản tín dụng của chủ thẻ; thuê Nguyễn Lê Thúy Vy, Nguyễn Ngọc trọng, Huỳnh Văn Trà và Nguyễn Văn Tự làm Leader để quản lý và hướng dẫn các Telesale.

Các bước để chiếm tiền của các chủ thẻ tín dụng được thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1, dựa trên dữ liệu thông tin khách hàng phân bổ vào tài khoản mình, Telesale sử dụng ứng dụng Eyebeam (ứng dụng gọi một chiều) để gọi cho chủ thẻ tín dụng. Telesale giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng và tư vấn chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của thẻ tín dụng về tài khoản thẻ ATM để chỉ tiêu tiền mặt, không bị tốn phí rút tiền (so với phí rút tiền tại trụ ATM là 4%) và được tham gia trả góp với nhiều kỳ hạn 6-12 tháng.

Khách hàng đồng ý giao dịch rút tiền, Telesale sẽ yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin gồm số thẻ, ngày hết hạn, số CVV và số tài khoản thẻ ATM mà khách hàng muốn nhận tiền. Sau đó, Telesale chuyển thông tin khách hàng cho Leader và báo với khách hàng sẽ có bộ phận khác gọi điện lại để thực hiện việc thẩm định.

Bước 2, Leader truy cập vào cửa hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử để tạo link thanh toán, nhập họ tên, số điện thoại, số thẻ, ngày hết hạn và CVV thẻ tín dụng của khách hàng, rồi bấm thanh toán.

Lúc này, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn mã bảo mật (OTP). Leader sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp mã này để nhập vào cửa hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử. Leader chụp màn hình giao dịch thành công có thông tin số tiền khách hàng bị trừ gửi lên nhóm để các thành viên khác biết và theo dõi.

Bước 3, sau khi nhận được tiền từ tài khoản đăng ký cửa hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, Vỹ chuyển tiền vào tài khoản của Leader, sau đó chuyển sang tài khoản ATM của khách hàng; chiếm đoạt 25% số tiền đã trừ trong tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.

Trường hợp khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, Leader và Telesale trấn an và giải thích đây là tiền trả góp. Khi khách trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn tiền chênh lệch vào tài khoản khách hàng.

Sau đó, các bị cáo sẽ chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được. Cuối mỗi ngày làm việc, Leader sẽ gửi kết quả làm việc của từng trường hợp giao dịch thanh toán tiền thành công vào nhóm và thông báo rõ số tiền giải ngân của từng khách hàng để mỗi nhân viên tự thống kê doanh số của bản thân trong tháng.

Mỗi nhân viên được nhận 3 triệu đồng/tháng và hưởng 5% hoa hồng nếu số tiền giải ngân cho khách hàng dưới 100 triệu đồng, được hưởng 5,5% hoa hồng nếu số tiền giải ngân cho khách hàng trên 100 triệu đồng.

Từ ngày 19-2-2022 đến ngày 28-12-2022, nhóm của Trần Văn Xuân và Hoàng Trọng Vỹ đã tư vấn thành công 7.012 lượt giao dịch với tổng số tiền là 136 tỉ đồng, đã chuyển trả 112 tỉ đồng cho chủ thẻ tín dụng và chiếm đoạt 24 tỉ đồng.