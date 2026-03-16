Giải thưởng 'Tinh hoa Pháp lý' đã có 39 đề cử, tiếp tục nhận hồ sơ đến 20-3 16/03/2026 15:05

(PLO)- Sau vài ngày chính thức công bố và phát động, Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 39 hồ sơ đề cử gửi về.

Đây là giải thưởng do Trường Đại học Luật TP. HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP. HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, và sẽ được tổ chức thường niên.

Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" là giải thưởng thường niên do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức.

Giải thưởng gồm bốn hạng mục vinh danh chính với số tiền thưởng mỗi hạng mục là 100 triệu đồng gồm:

Giải Sáng tạo nhằm tôn vinh những cá nhân có các công trình, sáng kiến, ý tưởng đổi mới có giá trị nổi bật trong nghiên cứu hoặc thực tiễn pháp luật.

Giải Cống hiến nhằm ghi nhận những cá nhân có quá trình đóng góp bền bỉ, lâu dài cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý.

Giải Thành tựu nhằm tôn vinh những cá nhân đạt được các thành tựu tiêu biểu, có dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực pháp luật.

Giải Kiến tạo nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Người được đề cử là cá nhân có hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 vẫn đang tiếp tục tiếp nhận các đề cử đến hết ngày 20-3-2026.

