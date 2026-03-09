Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý" 2026 gồm 4 hạng mục, mỗi giải 100 triệu đồng 09/03/2026 15:11

(PLO)- Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 gồm 4 hạng mục với số tiền thưởng lên đến 400 triệu đồng.

Ngày 9-3, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Lễ Công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” lần đầu tiên được Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM phát động, tổ chức. Mục đích của giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” là giải thưởng thường niên do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đối tượng của giải thưởng là cá nhân đã, đang tham gia hoạt động đào tạo trong lĩnh vực pháp luật; các nhà khoa học có công trình khoa học được công bố trong lĩnh vực pháp luật; các cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực xây dựng pháp luật.

Theo thể lệ, có hạng mục và tiêu chí xét chọn Giải thưởng như sau:

- Giải “Sáng tạo”: nhằm vinh danh cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý có giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế ở Việt Nam.

- Giải “Cống hiến": nhằm tôn vinh cá nhân ở các cơ sở đào tạo luật có đóng góp lâu dài và bền bỉ, tạo nên những giá trị nền tảng và tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật ở Việt Nam.

- Giải “Thành tựu: nhằm tôn vinh cá nhân đạt được thành tựu nổi bật trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật ở Việt Nam.

- Giải “Kiến tạo”: nhằm tôn vinh cá nhân có vai trò là người đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu pháp lý hiện đại ở Việt Nam.

Người được đề cử là cá nhân có hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay.

Một nhà báo đặt câu hỏi về thể lệ giải thưởng. Ảnh: THUẬN VĂN.

Mỗi hạng mục Giải thưởng chỉ vinh danh 1 cá nhân, do Hội đồng Xét chọn Giải thưởng thực hiện việc xét chọn độc lập. Trong trường hợp cần thiết, quy định này có thể được xem xét điều chỉnh trong các kỳ xét chọn tiếp theo.

Về giá trị giải thưởng, mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận được Cúp, băng Shash và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, người đạt giải sẽ được vinh danh trên các kênh truyền thông chính thức và ưu tiên tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

Danh hiệu Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" được sử dụng trong hoạt động nghề nghiệp, học thuật và truyền thông cá nhân của cá nhân đạt giải theo quy định của pháp luật và của Ban Tổ chức.

Quang cảnh buổi lễ công bố. Ảnh: THUẬN VĂN

Bạn đọc có thể vào đường link sau hoặc quét mã QR để thực hiện việc đề cử các ứng viên cho Giải thưởng "Tinh hoa pháp lý": https://forms.gle/HNiUjnev7gEf6j3M8