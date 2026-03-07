TP.HCM công bố 24 dự án được bán cho người nước ngoài 07/03/2026 15:43

(PLO)- 24 dự án này bao gồm các loại hình đa dạng như chung cư cao tầng, khu dân cư hỗn hợp, officetel và khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ.

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 24 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đến tháng 3-2026, TP.HCM có khoảng 117 dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Ảnh; THUẬN VĂN

Theo đó, 24 dự án bao gồm: Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix) (phường Bình Hưng Hòa); dự án khu chung cư (Đường Lò Lu, phường Long Phước); khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng có nhân viên lưu trú (Officetel) (36 Mai Chí Thọ, phường Bình Trung); khu nhà ở phường Long Trường (đường Trường Lưu, phường Long Trường);

Chung cư Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp); khu dân cư hỗn hợp lô S13-2 (Aurora) - Lô S13-2 (Khu A, đô thị mới Nam TP.HCM, phường Tân Mỹ); khu phố đa hợp Mỹ Hưng - Lô H7 (khu A, Đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu căn hộ cao tầng H12-2 (Mỹ Khánh 4) - Lô H12-2 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu dân cư hỗn hợp lô CN8-2 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu thương mại và nhà ở hỗn hợp lô CR5-1B (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Mỹ);

Khu thương mại và nhà ở hỗn hợp lô CR5-2 (khu A, Đô thị mới Nam TP, phường Tân Mỹ); khu dân cư hỗn hợp lô C12B-2 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Mỹ); khu dân cư hỗn hợp lô C17-2 (khu A, đô thị mới Nam Thành TP.HCM, phường Tân Mỹ); khu nhà ở lô CR9 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Mỹ); khu dân cư lô MD3-1 (khu A, Đô thị mới TP.HCM, phường Tân Mỹ);

Khu chung cư đa hợp lô H14-3 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu chung cư hỗn hợp lô MD4-1 (khu A, đô thị mới Nam Thành TP, phường Tân Mỹ); khu chung cư hỗn hợp lô S19-3 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Mỹ); khu nhà ở đa hợp Nam Thiên - Lô H13-1 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu phố Mỹ Cảnh Giai đoạn II (Mỹ An)- Lô H14-2 (khu A, đô thị mới TP, phường Tân Hưng);

Khu căn hộ cao tầng H29-3 (Mỹ Phúc) - Lô H29-3 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu nhà ở H6-1 (Mỹ Phước) - Lô H6-1 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); chung cư cao tầng Sky Garden 2 - Lô R1-2 ( khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Hưng); khu nhà ở cao tầng S1-3 (Green View) - Lô S1-3 (khu A, đô thị mới Nam TP, phường Tân Mỹ).

Những dự án này bao gồm các loại hình đa dạng như chung cư cao tầng, khu dân cư hỗn hợp, officetel và khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ.

Trước đây TP.HCM đã nhiều lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.

Như vậy cho đến tháng 3-2026, TP.HCM khoảng 117 dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.