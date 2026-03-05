Bộ Tư pháp 'đặt hàng' THADS TP.HCM xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản thi hành án 05/03/2026 20:04

(PLO)- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản thi hành án sẽ giúp hoạt động thi hành án minh bạch hơn, phòng ngừa tiêu cực và ngăn chặn vi phạm trong quá trình kê biên, xử lý tài sản.

Ngày 5-3, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đã có buổi làm việc tại THADS TP.HCM.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS.

Việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa, cho biết THADS TP.HCM sau khi sáp nhập về việc chiếm 17% toàn quốc, về tiền chiếm 40,6% toàn quốc.

Khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, tuy khối lượng công việc lớn, nhưng nội bộ THADS Thành phố đoàn kết; công chức và người lao động tại đơn vị có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: SONG MAI

Trong 5 tháng thi đua của năm 2026, tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS Thành phố tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, về việc đã thi hành xong là 81.977 việc, đạt tỉ lệ 84,38 % (vượt 0,45 % so với chỉ tiêu được giao). Về tiền, đã thi hành xong là 55.773 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 56,37 % (vượt 4,47 % so với chỉ tiêu được giao).

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, THADS TP.HCM đã thi hành xong 109 việc, tương ứng với số tiền là 2.350 tỉ đồng.

THADS TP.HCM đã đưa vào khai thác thành công phần mềm Biên lai điện tử, Hệ thống thông báo văn bản qua ứng dụng VNeID, Phần mềm báo cáo thống kê; xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định THA, phần mềm tổ chức THA, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC)...

Giới thiệu về trung tâm điều hành thông minh tại THADS TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Dấu ấn nổi bật là việc xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm thanh toán tiền thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát với hơn 43.000 đương sự, chuyển hơn 10.000 tỉ đồng một cách chính xác. THADS TP.HCM đã phát hành hơn 88.988 biên lai điện tử tương ứng với số tiền thi hành án đã thu là hơn 12.354 tỉ đồng.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy. Thực hiện hiệu quả Nền tảng số trong THADS; hoàn thiện, nâng cấp hoàn thiện phần mềm đang khai thác; xây dựng các tình huống để sử dụng AI, trợ lý ảo hỗ trợ chấp hành viên, thư ký... trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ...

Yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản thi hành án

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu THADS TP.HCM và đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả nền tảng số trong THADS.

Đồng thời, THADS TP.HCM chủ động phối hợp với Ban quản lý chuyển đổi số Cục quản lý THADS bắt tay vào nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản thi hành án.

Theo Thứ trưởng Mai Lương Khôi, khâu dễ xảy ra sai sót nhất hiện nay là khâu xác minh, kê biên và xử lý tài sản thi hành án. Vì vậy, cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản thi hành án, bao gồm các nhóm tài sản mà cơ quan tố tụng đã kê biên; tài sản do chấp hành viên xác minh trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án; tài sản mà cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp kê biên...

Quang cảnh buổi làm việc tại THADS TP.HCM. Ảnh: CẨM TÚ

Ông Mai Lương Khôi đã "đặt hàng" THADS TP.HCM xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản thi hành án sớm nhất. Kết nối cơ sở dữ liệu này với cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch... để phục vụ công tác kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản của chấp hành viên.

Từ cơ sở dữ liệu tài sản thi hành án sẽ tiến tới bán đấu giá tài sản, đấu giá tài sản trực tuyến. Bảo đảm quy trình minh bạch và sẽ không có cá nhân nào có thể chủ quan hay can thiệp vào quá trình đấu giá, từ chấp hành viên, tổ chức đấu giá đến đấu giá viên.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản thi hành án sẽ giúp hoạt động thi hành án minh bạch hơn, phòng ngừa tiêu cực và ngăn chặn vi phạm trong quá trình kê biên, xử lý tài sản.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề nghị THADS TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số và xem đây là địa phương thí điểm để từ đó nhân rộng, lan tỏa mô hình ra cả nước.

Trong đó, cần triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản thi hành án, bởi đây là nền tảng rất quan trọng để phục vụ hiệu quả cho hoạt động thi hành án và tiến tới 100% đấu giá tài sản trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CẨM TÚ

Về công tác chỉ đạo, ông Nguyễn Hải Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của THADS TP.HCM trong thời gian qua.

THADS TP.HCM cần quán triệt triển khai Luật THADS 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách hiệu quả.

Thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026. Trong đó, cần tập trung vào các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; án tín dụng, ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị đơn vị tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức cưỡng chế thi hành án hiệu quả; đặc biệt chú trọng công tác thi hành án hành chính, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài.