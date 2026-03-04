Truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm tại trường Đại học Đồng Nai 04/03/2026 16:37

(PLO)- 10 bị can là lãnh đạo, nhân viên Trường Đại học Đồng Nai và nhân viên ngân hàng bị truy tố vì liên quan đến sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa truy tố 10 bị can trong vụ sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai.

Cụ thể, các bị can Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Thị Hoàng Chung, Triệu Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Phượng (các cựu nhân viên ngân hàng) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can Vũ Thuý Thuỵ Anh, Đinh Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Hồng Minh (các cựu kế toán, thủ quỹ của Trường Đại học Đồng Nai) bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga, cựu kế toán trường Đại học Đồng Nai; bị can Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối. Bị can Phan Văn Thanh, cựu Trưởng phòng Kế toán - Tài Chính của Trường Đại học Đồng Nai, bị truy tố về 2 tội là tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2021, bị can Phan Văn Thanh đã bàn bạc thống nhất với Hiệu Trưởng nhà trường cùng kế toán, thủ quỹ và 4 nhân viên ngân hàng để quản lý thu, chi và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Trường không đúng quy định theo nguồn thu tự chủ, với số tiền gần 80 tỉ đồng.

Trường Đại học Đồng Nai. Ảnh: CT

Ngoài ra, bị can Phan Văn Thanh khi giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng đã thực hiện hành vi tham ô số tiền hơn 7 tỉ đồng. Ông Thanh còn thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền dẫn đến Võ Thị Ngọc Dung (kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính tham ô số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Đối với bị can Vũ Thuý Thuỵ Anh, cáo trạng xác định trong thời gian làm kế toán tổng hợp đã không ghi nhận, thu thập, xử lý dữ liệu kế toán, tài khoản để lập báo cáo tài chính hàng năm từ 2013 – 2018 số tiền hơn 53 tỉ đồng, gây thiệt hại cho trường Đại học Đồng Nai hơn 5,8 tỉ đồng. Trong đó gần 4 tỉ đồng không có chứng từ chi và 1,8 tỉ đồng có chứng từ nhưng chi sai quy định

Còn bị can Nguyễn Thị Hồng Minh đã không ghi chép, để ngoài sổ kế toán, số quỹ tiền mặt nguồn thu tự chủ từ năm 2013-2018 số tiền hơn 32 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Trường hơn 4,4 tỉ đồng, trong đó hơn 2,7 tỉ đồng không có chứng từ chi và 1,7 tỉ đồng chứng từ chi sau quy định.

Bị can Đinh Ngọc Thuỷ là kế toán của nhà trường được giao nhiệm vụ theo dõi nguồn thu, để ngoài sổ kế toán gần 26,5 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Trường gần 1,9 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị can Trần Minh Hùng khi làm Hiệu Trưởng trường Đại học Đồng Nai từ tháng 11-2010 đến năm 2019 đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền dẫn việc bị can Phan Văn Thanh tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bị can Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga được giao phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng từ 2019-2021 đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền dẫn đến Võ Thị Ngọc Dung tham ô hơn 1,1 tỉ đồng...