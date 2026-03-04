Cử tri mong ứng cử viên ĐBQH Lê Văn Đông chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa 04/03/2026 17:44

(PLO)- Theo cử tri, thực tế vẫn tồn tại những biểu hiện nhũng nhiễu, lãng phí; cử tri mong muốn có giải pháp khả thi phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực "từ sớm, từ xa".

Ngày 4-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, chăm lo an sinh người dân

Tại hội nghị, ứng cử viên ĐBQH Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP.HCM cam kết sẽ thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển Thành phố giai đoạn 2025-2030 theo đúng định hướng của Đảng và Thành phố.

Ông Lê Văn Đông cho biết, sẽ chủ động phối hợp các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

"Tôi sẽ phối hợp giải quyết nghiêm minh, có hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đảm bảo thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho nhà nước. Luôn chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nhằm xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố không ma túy vào năm 2030" - ông Lê Văn Đông nói.

Cạnh đó, người đứng đầu VKSND TP.HCM nhấn mạnh, với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân, nhất là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", ông Đông sẽ cùng VKSND Thành phố triển khai có hiệu quả Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn Thành phố.

Tích cực tham gia xây dựng chính sách về an sinh xã hội nhằm đảm bảo người dân được thụ hưởng cuộc sống tốt nhất khi sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM.

Cử tri mong muốn ứng cử viên phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực "từ sớm, từ xa"

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri Nguyễn Dư Mỹ Trúc (Khu phố 7, phường Xóm Chiếu), cho biết các ứng cử viên ĐQBH đều là những người có trình độ, năng lực, tâm huyết và rất xứng đáng để người dân gửi gắm niềm tin.

Theo cử tri Trúc, hiện nay các yêu cầu về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được đặt ra cấp thiết.

Cử tri Trúc bày tỏ mong muốn, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ứng cử viên ĐBQH Lê Văn Đông sẽ nhiều đóng góp thiết thực trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Quốc hội.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Cụ thể, ứng cử viên ĐBQH Lê Văn Đông cần quan tâm hơn nữa đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp; bảo đảm các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cử tri Trúc bày tỏ sự tin tưởng ông Lê Văn Đông sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân như ông đã nêu trong chương trình hành động.

"Cử tri chúng tôi đồng tình với những nội dung mà các ứng cử viên đã cam kết trong chương trình hành động. Tôi tin các vị ứng cử viên nếu trúng cử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người ĐBQH, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân" - cử tri Trúc nói.

Các cử tri tại phường Xóm Chiếu tham dự hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Cử Trần Thị Huỳnh Nga (phường Xóm Chiếu) nhận định, chương trình hành động của 5 vị ứng cử viên ĐBQH đều đề cập đến những vấn đề thiết thực mà cử tri quan tâm. Bà đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động của ứng cử viên Lê Văn Đông (Viện trưởng VKSND TP.HCM) đã đề ra.

Cử tri Nga cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại những biểu hiện nhũng nhiễu, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội.

"Cử tri chúng tôi mong muốn các vị làm rõ hơn những giải pháp khả thi để hoàn thiện pháp luật và phát huy hiệu quả vai trò giám sát của ĐBQH. Qua đó chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực "từ sớm, từ xa" và đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của Nhân dân" - cử tri Nga nói.

Các cử tri phường Xóm Chiếu tham dự hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Cạnh đó, cử tri Nga yêu cầu ứng cử viên ĐBQH Lê Văn Đông cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát; chú trọng giám sát chuyên đề, kết luận sau thanh tra, kiểm toán; bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng "giám sát xong để đó".

Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước để người dân có điều kiện tham gia giám sát.

Ứng cử viên tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Trình bày tại hội nghị, ứng cử viên Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, cho biết ông nhận thức rõ vai trò của người ĐBQH là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri; phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Ứng cử viên Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Ảnh: SONG MAI Ông Trần Anh Tuấn cam kết thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân đến Quốc hội. Đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân; hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật áp dụng cho khu vực doanh nghiệp. Cạnh đó, ông Tuấn sẽ tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, đặc biệt là pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt quan tâm đến các điều kiện có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM và những chính sách ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, đầu tư vào khu vực TP.HCM.