Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng 10/02/2026 18:33

(PLO)- Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông đã bày tỏ sự biết ơn và lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở.

Ngày 10-2, đoàn đại biểu VKSND TP.HCM do Viện trưởng Lê Văn Đông làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở (97 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, TP.HCM).

Mẹ Nguyễn Thị Ở là Mẹ Việt Nam Anh hùng, có chồng là liệt sĩ Lê Văn Còn và con là liệt sĩ Lê Văn Thắng, đều đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu VKSND TP.HCM do Viện trưởng Lê Văn Đông làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở. Ảnh: NA

Tại buổi thăm, Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông đã bày tỏ sự biết ơn và lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở cùng các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Lê Văn Đông chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở tiếp tục sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Cũng trong buổi làm việc, đoàn của VKSND TP.HCM đã tham dự buổi họp mặt các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông trao quà Tết cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ảnh: NA

Tại buổi họp mặt, VKSND TP.HCM đã trao tặng các phần quà tết với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông, chương trình nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách.

VKSND TP.HCM đã trao tặng các phần quà Tết cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ảnh: NA

Viện trưởng VKSND TP.HCM mong muốn người dân tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm và tăng cường động viên, giám sát và đóng góp ý kiến đối với hoạt động của ngành tư pháp; góp phần để ngành tư pháp TP.HCM là của nhân dân và chăm lo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.