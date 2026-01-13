Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 13/01/2026 17:07

(PLO)- Tập thể VKSND TP.HCM đã thống nhất giới thiệu ông Lê Văn Đông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, giới thiệu ông Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Ngày 13-1, VKSND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, tập thể lãnh đạo, công chức tại VKSND TP.HCM đã thống nhất biểu quyết, tín nhiệm 100% giới thiệu Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH Khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông gửi lời cảm ơn đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND Tối cao, VKSND TP.HCM đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu ông ứng cử ĐBQH.

Ông Lê Văn Đông bày tỏ đây là một vinh dự cũng là một trách nhiệm to lớn, khi với tư cách là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP.HCM, ông thay mặt cho lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức, người lao động VKS hai cấp TP tham gia ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ 2026-2031.

"Tôi xin hứa sẽ thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập, nghiên cứu, phấn đấu, nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết tập thể... để làm thật tốt trọng trách được giao" - Viện trưởng VKSND TP.HCM cam kết.

Thay mặt tập thể ban lãnh đạo, công chức VKSND TP.HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Ngô Phạm Việt đã phát biểu ý kiến nhận xét về Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Theo ông Ngô Phạm Việt, ông Lê Văn Đông là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Không nói và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Gương mẫu chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thành ủy TP.HCM; các chính sách pháp luật của nhà nước và chấp hành kỷ luật, quy tắc, đạo đức của Ngành kiểm sát...

Với cương vị là người đứng đầu VKSND TP.HCM, một trong những đơn vị có khối lượng công việc lớn nhất cả nước, ông Lê Văn Đông đã thể hiện tư duy chiến lược, quyết liệt, nhạy bén trong quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống khó, phức tạp; nhất là khi VKSND TP.HCM đang thực hiện Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội.

100% cử tri nơi công tác đồng ý việc giới thiệu Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH; Phó Viện trưởng Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Ngay khi được VKSND Tối cao điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP.HCM, ông Lê Văn Đông đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tích nổi bật trong năm 2025, như: Tập thể lao động xuất sắc được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 100% đơn vị thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc...

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM; giữ vững được tiếng nói, vị thế của VKSND TP.HCM đối với các cơ quan tư pháp, cơ quan ban ngành tại TP.HCM.

Đặc biệt, ông Lê Văn Đông đã luôn chú trọng việc thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Là người có năng lực, chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực, góp phần duy trì mối quan phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông còn có tầm nhìn xa trong cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu phát triển tại một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

"Đối chiếu với tiêu chuẩn một ĐBQH, chúng tôi nhận thấy ông Lê Văn Đông hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn. Đặc biệt, trình độ lý luận chính trị cao, am hiểu sâu sắc pháp luật... là yếu tố then chốt để tham gia vào hoạt động lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội, lắng nghe và tổng hợp ý kiến của quần chúng nhân dân để phản ánh chính xác, kịp thời đến diễn đàn Quốc hội" - ông Ngô Phạm Việt phát biểu.

Tập thể lãnh đạo, công chức VKSND TP.HCM tin tưởng rằng nếu được bầu ĐBQH, ông Lê Văn Đông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của Thành phố.

VKSND TP.HCM hoàn toàn nhất trí, ủng hộ ông Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH khoá XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Tóm tắt quá trình công tác và tiểu sử của Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông. Ảnh: VKSND TP.HCM