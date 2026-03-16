Vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu thiếu tướng và nhiều nhà đầu tư kháng cáo 16/03/2026 10:09

(PLO)- Vụ sân bay Nha Trang, có 5 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc xin hưởng án treo trong khi nhiều nhà đầu tư kháng cáo về phần dân sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), Tòa án quân sự Quân khu 5 đã nhận được kháng cáo của 5 bị cáo cùng hàng trăm nhà đầu tư là bị hại trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Kháng cáo xin giảm nhẹ

Các bị cáo kháng cáo gồm bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến); bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân; bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn).

Theo đó, bị cáo Hoàng Viết Quang kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự vì cho rằng bị cáo có các tình tiết mới như: bị cáo không tham gia bàn giao đất, bị cáo không tham gia Ban chỉ đạo, các quy định chồng chéo, phức tạp, khó hiểu, việc đầu tư xây dựng sân bay mới sân bay Phan Thiết thay thế sân bay Nha Trang là chủ trương hết sức đúng đắn, đổi mới và đột phá của Bộ Quốc phòng và bị cáo nhiều thành tích trong công tác…

Bị cáo Nguyễn Duy Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội để khắc phục triệt để hậu quả vụ án do bị cáo gây ra mà TAQS Quân khu 5 chưa xem xét.

Bị cáo nêu bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình, nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại và mong Tòa án tạo điều kiện để cho bị cáo uỷ quyền cho ông Nguyễn Duy Kiên thực hiện nộp tiền mặt hoặc Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng để khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Các bị cáo Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình là người có công với cách mạng,… cả hai bị cáo đã tự nguyện, tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả vụ án.

Nhà đầu tư kháng cáo liên quan dự án

Ngoài các bị cáo, vụ án còn có hàng trăm bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc kháng cáo về phần dân sự. Những người này được tòa sơ thẩm xác định tư cách tố tụng là bị hại, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường cho họ.

Tuy nhiên, họ cho rằng mình không phải bị hại trong vụ án mà là người thứ ba ngay tình, bởi thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các đơn vị liên quan, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này,…

Họ cũng cho rằng việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa, vốn này được doanh nghiệp sử dụng để thi công hạ tầng chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo,…

Quyền lợi của họ gắn liền với sự tồn tại và tiếp tục triển khai dự án trên quỹ đất, do đó, các nhà đầu tư đề nghị cấp phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ (cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản), đồng thời đối tác phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án và cam kết bằng văn bản về trách nhiệm với nhà đầu tư,…

Một số khác thì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về hành vi trốn thuế của những người bán suất đầu tư hưởng chênh lệch, cần xem xét họ có đồng phạm với các bị cáo hay không,…

Trường hợp không thể giải quyết các vấn đề dân sự như đã nêu, nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm hủy phần án này để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 10-1-2026, HĐXX sơ thẩm TAQS Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. HĐXX xử phạt bị cáo Hoàng Viết Quang mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

HĐXX cũng xử phạt các bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11 năm tù (tổng hợp hình phạt 30 năm tù của bản án trước đó, bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù); Trần Hữu Định mức án 8 năm 6 tháng tù (tổng hợp hình phạt 2 năm tù của bản án trước đó, bị cáo Định phải chấp hành hình phạt10 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thị Hằng mức án 7 năm 6 tháng tù (tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài việc tuyên án trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, HĐXX còn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.